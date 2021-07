Dixie D'Amelio: 10 Fakten über den TikTok-Star

Dixie D'Amelio steht ihrer kleinen Schwester inzwischen in Nichts nach, was den Fame angeht! Der junge TikTok-Star hat die Social Media im Sturm erobert. Wir haben 10 Fakten für dich gesammelt, die du über Dixie wissen solltest.

Dixie D'Amelio ist die große Schwester von Charli D'Amelio

Um genau zu sein ist Dixie D'Amelio drei Jahre älter als ihre berühmte Schwester, Charli D'Amelio, die Nummer 1 mit den meisten Followern auf TikTok. Die beiden trennen jedoch nicht nur drei Jahre Altersunterschied, sondern auch über 60 Millionen Follower! Dixie D'Amelio versammelt auf ihrem Account stolze 51,1 Millionen Abonnenten und bei Schwester Charli sind es bereits 113,4 Millionen. Sonst gibt es jedoch nichts, was die beiden Schwestern trennen kann. Sie sind wie beste Freundinnen, sehen super ähnlich aus und sind beide in Norwalk, Connecticut aufgewachsen.

Dixie D'Amelio: Alter, Größe, Geburtstag, Sternzeichen

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Dixie D'Amelio ist am 12. August 2001 geboren und heute somit 19 Jahre alt. Sie ist 1,67m groß und damit nur 3cm kleiner als ihre Schwester Charli. Ihr Sternzeichen ist Löwe, was ziemlich gut zu ihr passt! Der TikTok-Star ist nämlich extrem ehrgeizig. Ihr größter Traum: Irgendwann eine eigene Firma in einem Hochhaus in New York besitzen, das nennen wir zielstrebig! Wenn ihr wissen wollt, welche Eigenschaften das Sternzeichen Löwe sonst noch hat, dann klickt hier.

Horoskop: Das sind die Eigenschaften deines Sternzeichens

Dixie D'Amelio hat das „Hype House“ mit ihrer Schwester verlassen

Das "Hype House" ist für TikTok-Stars wie "Team Ten" für YouTuber. Dixie wohnte dort zusammen mit ihrer Schwester Charli. Im Mai letzten Jahres haben die Schwestern das Haus verlassen. Ein offizielles Statement zum Grund haben Sprecher*innen der beiden veröffentlicht. Darin heißt es: „Als das ‚Hype House‘ immer mehr zum Geschäft wurde, haben sich Charli und Dixie entschlossen, sich aus dem Haus zurückzuziehen.“ Ob die damalige Trennung von Charli D'Amelio und Chase Hudson vielleicht auch etwas mit der Entscheidung zu tun hatte? 🤔

Dixie D'Amelio hat sich entschieden, nicht zu studieren

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Zwar hat Dixie ihren Highschool-Abschluss erhalten, gegen das Studieren hat sie sich trotzdem entschieden. In einem Interview verriet sie, dass ein Argument dagegen die große Entfernung war, die sie von ihrem Zuhause getrennt hätte: „Das ganze Hin- und Herreisen wäre ziemlich anstrengend geworden. Also wohne ich jetzt alleine, gehe jeden Tag zu meinen Eltern und lasse meine Mutter Dinge für mich erledigen. Ich meine, dafür sind Mütter doch gemacht, oder?“ Wir wissen nicht, ob jede Mutter dem zustimmen würde, Dixie. 😂 Aber bei ihren Verdiensten ist Heidi D'Amelio wohl nur froh darum, ihrer Tochter unter die Arme zu greifen!

Dixie D'Amelio ist eine Musikerin

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Youtube ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Letztes Jahr veröffentlichte Dixie D'Amelio ihre erste Single, „Be Happy“, ein Song, der TikTok ziemlich schnell eroberte. Zum Inhalt äußerte sich der TikTok-Star in einem Interview: „Ich wollte die Ehrlichkeit der Message mit den Leuten teilen, ganz besonders denen, die in meinem Alter sind … Ich bin weiterhin sehr dankbar, für die Leute um mich herum und die Möglichkeiten, die mir gegeben wurden, aber an manchen Tagen, wie wir alle wissen, ist es nicht leicht, fröhlich zu sein.“ Der Text soll sagen: Es ist in Ordnung, einen schlechten Tag zu habe. Wir alle haben ihn und niemand ist damit alleine. 💖

Hat Dixie D'Amelio einen Freund?

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Bis Mitte 2020 war Dixie mit Griffin Johnson zusammen, ebenfalls ein TikTok-Star. Das Paar trennte sich, als Johnson vorgeworfen wurde, Dixie betrogen zu haben. Offenbar hat Johnson die Trennung nicht so gut verkraftet damals, wie sein Song „Convenient“ zeigt. Dixie D'Amelio hingegen konnte gut loslassen und hat sich auf den nächsten TikTok-Superstar, Noah Beck, eingelassen. Das Paar ist noch immer zusammen und hat sich kürzlich die Liebe gestanden. Auch wenn Dixie darauf ziemlich krass reagiert hat, es zählt als süßer Moment. 😂

Dixie D'Amelio ist ein Sportfan

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Sport war schon immer eine große Leidenschaft von Dixie D'Amelio. Der TikTok-Star hat früher an der Schule Leichtathletik gemacht und ist privat auch BMX-Rad gefahren. Dabei ist sie sogar mal auf dem 5. Platz der Nation in ihrer Altersklasse gelandet. Neben BMX-Fahren war sie auch im Lacrosse- und Hockey-Team ihrer Schule! In ihrer Freizeit – insofern sie noch etwas davon hat – macht sie immer noch sehr gerne Sport.

Das hasst Dixie D'Amelio

Es gibt eine Sache, die Dixie D'Amelio über alles hasst: Wenn jemand mit offenem Mund kaut! Die Geräusche dabei machen den TikTok-Star verrückt und sie merkt es sofort. Außerdem findet sie es komisch, wenn Menschen mit Socken schlafen.

Dixie und Charli D'Amelio setzen sich gegen Cybermobbing ein

Zusammen mit ihrer Schwester setzt sich Dixie D'Amelio gegen Cybermobbing ein. In dem Zusammenhang haben die beiden auch bei einer Initiative von UNICEF mitgemacht. Generell ist Dixie sehr offen in ihrem Umgang mit dem Stress, der durch ein so öffentliches Leben unabwendbar ist – wie auch über den Hate, den sie und ihre Schwester abbekommen. Erst kürzlich hatte sie einen Zusammenbruch, weil die Erwartungen der Anderen zu sehr auf ihren Schultern lasteten. Auch ihre Schwester Charli D'Amelio kennt diese Probleme und hat sich inzwischen ärztliche und medizinische Hilfe geholt.

Die Lieblingsfilme des TikTok-Stars

Dixie D'Amelio hat zwei Lieblingsfilme, die unterschiedlicher nicht sein könnten: Die Komödie "Ein Kater macht Theater" und der Science-Fiction-Klassiker "Krieg der Welten". Fun Fact: In beiden Filmen spielt Dakota Fanning mit, sieht ganz so aus, als würde sie die Hollywood-Schauspielerin feiern!

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->