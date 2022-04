Disney+ "Rot": Charakter ist queer

Der neue Disney-Film "Rot" geht gerade so richtig durch die Decke! Seit dem 11. März 2022 kann man diesen auf Disney+ streamen. Nicht nur die Story verzaubert alle, die Fanbase ist auch begeistert, weil sie denken, einen queeren Charakter entdeckt zu haben! Aber ist das auch wirklich der Fall?

Ist sie queer?

In der Disney-Komödie "Rot" leihen Tim Schäcker (Devon), Collien Ulmen-Fernandes (Tante Helen), Lana Marti (Meilin "Mei" Lee) und viele weitere Stars ihre Stimmen den coolen Charakteren. Besonders Meis Clique hat es den "Rot"-Fans besonders angetan. Sie sind nicht nur alle lieb und freundlich und supporten Mei bei ihrem "Panda-Problem", sie haben auch alle ihre eigenen Besonderheiten und unterscheiden sich extrem voneinander. Genau diese Diversität wünschen sich so viele bereits seit Jahren in Kinder- und Disneyfilmen. Die Fanbase geht sogar noch eins weiter. Sie denkt, dass Charakter Priya (gesprochen von Marie Hinze) queer ist! In dem Film beten die Girls die Boyband 4*Town an und haben auch einen Crush auf den Mädchenschwarm Devon, ABER es gibt auch eine Szene, die spekulieren lässt, dass Priya auch auf Girls stehen könnte. Gemeint ist diese Szene. ⤵️

Disney+ zeigt Diversität

Hier sieht man eindeutig, dass die restliche Clique komplett ausflippt, als sie Priya mit einem anderen Girl tanzen sehen. Dabei handelt es sich um das Goth-Girl, welches man schon in den Schul-Szenen immer wieder gesehen hat. Priya ist auch Alternativ und feiert Vampire, Goth & Co. extrem. Hatte sie also schon länger ein Auge auf sie geworfen und hat sich nicht getraut, sie anzusprechen? Oder ist sie gar nicht queer und sie tanzt nur mit ihr, weil sie eine neue Freundin gefunden hat, die ihre Interessen teilt? Darüber könnten sich ihre Friends natürlich auch freuen. Wie auch immer es sein mag, der Film "Rot" ist ein super schöner Animationsfilm für alle! 🥰

