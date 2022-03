Dieser Snack verbessert deinen Schlaf

Besseren Schlaf dank dieses Snacks

Es gibt Lebensmittel, die sollten wir vor dem Schlafen unbedingt vermeiden – auch wenn uns das manchmal schwerfällt!

Denn gerade nach einem anstrengenden, zehrenden, langen Tag schreit unser Körper förmlich nach einer Tafel (ja, einer Tafel und nicht etwa einem mickrigen Stück!) Schokolade, Keksen oder – wenn’s in die deftige Richtung gehen soll – einem ordentlichen Stück Pizza oder Burger. Problem dabei: Wer vor dem Schlafengehen etwas schwer Verdauliches zu sich nimmt (und dazu gehört leider unter anderem Pizza), der*die wird nicht so bald ein Auge zumachen können, weil der Körper damit beschäftigt ist, die Nahrung zu zersetzen. Ziemlich kontraproduktiv, denn die meisten wollen nach einem energieraubenden Tag möglichst viel und gesund schlafen. Was also tun, wenn man beides im Leben möchte: einen leckeren und befriedigenden Snack vor dem Schlafen und einen guten Schlaf? Tracy Lockwood Beckerman, Ernährungsberaterin, hat die Lösung: Banane und Erdnussbutter.

Warum Banane und Erdnussbutter deinen Schlaf verbessert

Tatsächlich wirkt zumindest die Erdnussbutter nicht unbedingt wie das perfekte Essen vor dem Schlafengehen – aber in Kombination mit der Banane, würden sich beide Lebensmittel perfekt ergänzen, so Beckerman. „Bananen enthalten viel Kalium und Magnesium, was zur Entspannung der Muskeln beitragen kann“, erklärt die Ernährungsberaterin. Erdnussbutter enthält Tryptophan, eine Aminosäure, der schlaffördernde Eigenschaften nachgesagt werden. Der Körper wandelt das Tryptophan nämlich in Melatonin um, das tatsächlich schlaffördernd ist! Und auch hier helfen sich die beiden Snacks gegenseitig: Denn die in der Banane enthaltenen Kohlenhydrate helfen dem Körper beim Verarbeiten des Tryptophans und erhöhen die Schlaffähigkeit. „Diese Leckerei ist ein wahres Schlafmittelwunder“, so die Expertin. Wenn’s gerade also mit dem Einschlafen nicht so recht klappen will, versuch dich doch an dieser etwas ungewöhnlichen, aber sehr schmackhaften Kombination!

