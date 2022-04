An diesen 7 Anzeichen merkst du, dass er auch auf dich steht!

Steht er auf mich? Diese 7 Anzeichen verraten, ob dein Schwarm etwas von dir will!

Wenn man einen Crush hat, dann schwirrt in unserem Kopf eigentlich nur eine Frage: Steht er auf mich? Und wenn ja: Wie finde ich das heraus? Wenn mein Schwarm öfter den Blickkontakt sucht, bedeutet es, dass er in dich verliebt ist? Nicht alle Anzeichen erkennst du auf den ersten Blick. Manchmal musst du auch ganz genau hinschauen. Wir verraten dir, worauf du achten musst. Du kannst auch diesen Test hier machen, um herauszufinden, ob er auf dich steht:

Wenn er auf dich steht, sucht er Augenkontakt

Es ist natürlich nicht immer leicht zu erkennen, ob ein Crush wirklich auf einen steht. Dabei verrät schon ein Blick in die Augen super viel. Nicht umsonst heißt es, dass sie der Spiegel zur Seele sind. Wenn er dir zum Beispiel beim Reden tief in die Augen schaut, ist es schon mal ein gutes Zeichen, dass er auf dich steht. Auch wenn er in einem Raum immer wieder mit dir Blickkontakt aufnimmt, zeigt er zumindest schon mal Interesse an dir. Doch, nicht jeder Junge kann dir seine Gefühle offen zeigen. Manche sich auch ein wenig zu schüchtern, um den Blickkontakt mit dir zu halten.

Ein tiefer Blick in die Augen oder auch zwei – Er hat definitiv Interesse an dir. Shutterstock

Steht er auf mich? Die Körpersprache gibt Hinweise!

Lehnt er sich beim Reden zu dir rüber? Zeigt sein Körper in deine Richtung? Dann ist ihm deine Gegenwart angenehm und es kann sein, dass der Junge voll auf dich steht! Verschränkt er jedoch seine Arme vor dem Körper und dreht sich immer wieder weg von dir, fühlt er sich im Gespräch nicht ganz so wohl. Er möchte dich mit der eher abweisenden Haltung nicht zu sehr an sich heranlassen. Das wiederum ist dann leider eher ein Zeichen, dass er nicht auf dich steht.

Wird dein Schwarm schnell nervös?

Das kennst du sicherlich: Wenn man vor einem tollen Typen steht, fällt das Reden plötzlich schwerer, die Handflächen schwitzen und man hat Angst, etwas Falsches zu sagen. Achte einfach auf deinen Schwarm: Geht es ihm genau so, wenn er dir gegenübersteht? BINGO! Da steht wohl einer krass auf dich.

Überwinde deine Nervosität und sprich den Schwarm an! Was du sagen sollst? Die besten Sprüche gibt's im Video 💞

Wenn er das tut, ist es ein gutes Zeichen!

Du bist dir unsicher beim letzten Punkt? Dann gibt es noch andere Merkmale der Nervosität, die zeigen, ob er auf dich steht: Zupft er an seinen Klamotten rum? Fährt er sich permanent durch die Haare? Alles, was er tut, um seinen Look "nachzubessern", ist ein gutes Zeichen: Er will dir gefallen und sich von seiner besten Seite zeigen!

Wer auf dich steht, sucht deine Nähe

Wie tickt dein Schwarm eigentlich in der Liebe? Achte mal darauf, ob seine Hand oft deine Hand streift. Berührt er beim Reden deinen Arm oder legt er eine Hand auf deine Schulter? Herzlichen Glückwunsch: Der Typ scheint dir wirklich verfallen zu sein! Denn die meisten dieser Berührungen finden unbewusst statt – sie beweisen, dass er ehrliches Interesse an dir hat!

Komplimente zeigen, was er von dir hält

Hier musst du vorsichtig sein: Ein platter Anmachspruch ist KEIN echtes Kompliment! "Ich hab meine Nummer verloren, kann ich deine haben?" ist absolut austauschbar und kann jedem Mädchen gesagt werden. Wenn Jungs verliebt sind z.B. bemerken sie zum Beispiel, dass deine blauen Augen einen leichten Grünstich haben und wenn sie an dir irgendwas richtig mysteriös und hübsch finden, weißt du, dass er es auch ernst meint mit dir - und sich für dich interessiert!

Wenn er auf dich steht, sind deine Bedürfnisse wichtig

Wenn du keine klaren Anzeichen gibst, dass du weiter gehen willst, wird ein Typ, der wirklich etwas von dir will, NICHT gleich versuchen mit dir ins Bett gehen. Im Gegenteil: Er tut dir zu Liebe auf einmal all die Dinge, die dir am Anfang helfen, Vertrauen aufzubauen und übt keinen Druck aus – stundenlanges Reden, Händchenhalten, Kuscheln inklusive. Das sind wirklich Anzeichen, dass er auf dich eingeht und du ihm wichtig bist. Bei Nähe und Zärtlichkeiten sind klare Ansagen und Zeichen wichtig, damit dein Schwarm versteht, womit du dich wohlfühlst. Habt ihr diese Base erreicht, kannst du dir sicher sein, dass er auf dich steht!

