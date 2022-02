Jedes Jahr aufs Neue rennen wir von einem Geburtstag zum nächsten, müssen uns ständig im Akkord Gedanken machen, was sich der*die Liebste wohl wünschen könnte … Und müssen unserem Geldbeutel dabei zusehen, wie er Stück für Stück schrumpft!

Wie oft haben wir gedacht: Es kann doch nicht sein, dass ich diesen Monat schon auf dem fünften Geburtstag bin! Tatsächlich gibt es Tage, an denen die meisten Menschen Geburtstag haben – dementsprechend ist es also absolut kein Zufall, dass sich die Feiern in genau dieser Zeit so häufen. Welche Tage das sind, verraten wir dir hier!

Im Juli, August und September haben besonders viele Menschen Geburtstag

Hast du dich auch schon mal gefragt, warum besonders viele Menschen im Sommer Geburtstag haben? Diese Frage stellte sich auch der renommierte Harvard-Professor Amitabh Chandra.

Deshalb nahm er die nun die Geburtsraten in Amerika zwischen den Jahren 1973 und 1999 mal genauer unter die Lupe. Laut Statistik haben somit besonders viele Menschen in Amerika im Juli, August und September Geburtstag. Es gibt sogar einen ganz bestimmten Tag, an dem besonders viele Kinder auf die Welt kommen.

An diesem Tag haben die meisten Menschen Geburtstag!

Der 16. September ist in den USA nämlich der geburtenstärkste Tag! Der 9. September landet auf Platz 2 und der 10. September direkt auf dem dritten Platz! Die logische Schlussfolgerung für dieses Ergebnis: Wenn es draußen richtig kalt und ungemütlich ist, machen es sich Pärchen wohl am liebsten ganz kuschlig und nehmen sich Zeit für die schönste Nebensache der Welt.

An diesen Tagen sind die wenigsten Geburtstage

Im Winter, besonders Ende November, haben übrigens die wenigsten Menschen Geburtstag. Besonders wenige Kinder werden zwischen dem 26. und 28. November geboren. In Deutschland lässt sich das nicht ganz so genau sagen. Zwar ist auch hierzulande der September der geburtenstärkste Monat in den vergangenen Jahren, wenn man von den Geburten pro Tag ausgeht. In den Jahren 2018 und 2019 und 2020 ist laut dem Statistischen Bundesamt der Juli der Monat gewesen, in dem die meisten Kinder geboren wurden: Im Jahr 2020 waren es ganze 71.062! Relativ dicht dahinter sind August (69.692) und September (69.457). Das Schlusslicht stellt der Februar dar mit 58.700 Geburten, gefolgt von November (59.502) und Dezember (60.716). Der seltenste Geburtstag dürfte übrigens der 29. Februar sein – der ist schließlich nur alle vier Jahre! Den zu erwischen ist also echtes Glück. 😊

