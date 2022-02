Diese Stars mussten trotz Trennung wieder zusammenarbeiten

Plötzlich Schluss! Trotzdem müssen sie weiter zusammenarbeiten

In 2021 haben sich so einige Star-Pärchen getrennt. Doch nach einer Trennung wieder mit dem*der Ex zusammenarbeiten zu müssen, ist für viele ein purer Albtraum. Für viele Stars ist das aber die Realität. Sie verlieben sich zum Beispiel am Set bei den Dreharbeiten und plötzlich ist Schluss – in der Filmreihe oder Serie müssen sie dann (in den meisten Fällen) trotzdem noch ein glückliches Paar spielen. Das kann ganz schön schwer sein. Zum Glück sind sie alle so professionell, dass man ihnen das Liebes-Aus im wirklichen Leben auf dem Bildschirm oder der Leinwand nicht anmerkt. Wie es ihnen dabei ging? Das erfahrt ihr in unserer Galerie! ⤵️

Stars, die trotz Trennung wieder zusammengearbeitet haben

Liebes-Aus! Aber nicht vor der Kamera

Lili Reinhart und Cole Sprouse, Joey King und Jacob Elordi oder Kristen Stewart und Robert Pattinson sind nur ein paar der Star-Pärchen, die nach ihrer Trennung weiterhin zusammen vor der Kamera stehen mussten. Da meistens auch die Stars zusammengekommen sind, die auch in den Filmen oder Serien ein Pärchen spielten, konnte nach einer Trennung natürlich nicht einfach das Drehbuch umgeschrieben. Sie mussten dann auch weiterhin ein verliebtes Paar vor der Kamera spielen.

Das macht die Sache nicht gerade einfacher. Es ist sowieso schon nicht so nice, dem*der Ex nach dem Aus so ziemlich jeden Tag über den Weg zu laufen, – aber dann auch noch weiterhin ein Pärchen vor der Kamera spielen? Bestimmt mega anstrengend. Sie haben es aber geschafft, Privates und Geschäftliches zu trennen und lieferten immer eine Hammer-Performance vor der Kamera ab!

Diese Stars mussten nach ihrer Trennung weiter zusammenarbeiten

Teilweise war es nicht nur eine kurze Zeit, die das Ex-Pärchen dann noch gemeinsam vor der Kamera stand, sondern gleich mehrere Jahre! Hier mal nur zwei Beispiele:

"The Vampire Diaries"-Stars Nina Dobrev und Ian Somerhalder. Die beiden habe sich im Jahr 2009 am Set der Serie kennengelernt und verliebt – 2013 dann die Trennung. Danach mussten sie aber noch ganze 4 Jahre gemeinsam für die Serie weiterdrehen.

Blake Lively und Penn Badgley aus "Gossip Girl" dateten drei Jahre, bevor sie ihre Beziehung beendeten. Danach standen sie noch zwei weitere Jahre zusammen vor der Kamera.

Bei einem Star-Paar ist es dann doch nicht bei einer Trennung geblieben und sie sollen inzwischen wieder zusammen sein. Aber schaut doch am besten selbst in unserer Galerie! 🥰⤵️

