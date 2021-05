Diese Stars ernähren sich vegan

Für Billie Eilish ist es super wichig, nachhaltig zu leben. Schon seit sie ein Kind ist, ernährt sie sich deshalb vegan und will somit auch ein Vorreiter für ihre Fans sein! 2020 kommt Billie Eilish im Rahmen ihrer Tour auch zu uns nach Deutschland und verriet diesbezüglich in einem Interview: "Wir versuchen, auf der gesamten Tour so grün wie möglich zu sein. Es sind keine Plastikstrohhalme erlaubt."