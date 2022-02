Diese Dinge NIEMALS im Bett machen!

Dein bzw. euer Bett ist ein Safe-Space. Hierhin zieht ihr euch zurück nach einem langen, nicht selten fordernden Tag. Hier tankt ihr neue Energie, hier seid ihr ganz für euch. Umso wichtiger ist es, diesen Ort zu einem angenehmen zu machen!

Ihr könnt euch eine Menge im Bett gönnen: stundenlang fernsehen, Chips essen, politische Grundsatzdiskussionen führen – doch von den folgenden Punkten möchten wir euch dringend abraten! Denn sie gefährden nicht nur euren Safe-Space, sondern auch eure Partner*innenschaft und euer Sex-Leben. 😐

Mach dein Bett nicht zu einem negativen Ort

Viele Partner*innen machen ihrem Ärger im Bett Luft – was mitunter daran liegt, dass sie sich an diesem Ort zum ersten Mal am Tag sehen. Allerdings: Das Bett sollte kein Ort sein, in dem die Negativität es sich zwischen Partner*innen gemütlich macht (was dem Sex-Leben auch nicht unbedingt zugutekommt). Schlimmstenfalls freut man sich nicht mehr, zusammen mit dem liebsten Menschen ins Bett zu schlüpfen, da man fürchten muss, dass kaum, dass man unter die Decke gehuscht ist, die nächste Wut-Tirade startet. Schon mal gar nicht sollte die Gelegenheit genutzt werden, um dem*der Partner*in die Meinung zu sagen! Dafür sollte man möglichst entweder bis zum nächsten Tag warten oder den Raum wechseln. Ins Schlafzimmer gehört so etwas allerdings nicht.

Fühle dich nicht zu Sex genötigt

Paare, die glücklich sind, haben eine Menge Sex. Am besten jeden Tag. Stimmt das? Vielleicht zeigt das auch einfach nur, dass beide Partner*innen gerne Sex haben.

Nahezu jeder Mensch hat eine etwas andere Einstellung zum Thema Sex: Manche mögen es gar nicht (asexuelle Menschen), manche könnten quasi stündlich Sex haben. Da jemanden zu finden, der*die ähnliche Gelüste hat – und das dann bitte auch zur selben Zeit wie man selbst – ist nahezu unmöglich. Ein Kompromiss ist da notwendig, wie bei vielen Dingen. Wichtig ist, sich nicht zum Sex genötigt zu fühlen, nur weil der*die Partner*in gerade die Lust verspürt. Hier heißt es: kommunizieren. Dabei aber bitte darauf achten, dass sich der*die Partner*in nicht zurückgestoßen und ungeliebt fühlt. Sexologin Gloria Brame, Kommunikationswissenschaftlerin, gibt einen Zusatz-Tipp: „Nehmt euch 15 Minuten Zeit zum Knutschen, gebt euch gegenseitig Massagen, duscht gemeinsam. Schätzt die Körperlichkeit ohne den Druck von Sex.“ 💖

Arbeit hat nichts im Bett verloren!

Ähnlich zum ersten Tipp, das Bett nicht zu einem negativen Ort zu machen, in dem man sich streitet und Vorwürfe macht, sollte auch die Arbeit in jedweder Form fern des Schlafzimmers bleiben. Natürlich ist Arbeit ein Stressfaktor für die meisten Menschen und sie haben das Bedürfnis, gerade mit ihren Partner*innen darüber zu sprechen. Das ist auch wichtig, aber bitte nicht im Bett! Gerade für das Sex-Leben ist es ungemein wichtig, dass man den Kopf abschalten kann. Doch wenn der nur an die nächste Deadline oder ein anstehendes langwieriges Projekt denkt, bleibt nicht mehr viel Raum für Leidenschaft. Ian Kerner, Autor des Buchs „She Comes First“ gibt noch einen Hinweis, wenn man gerade zu stark beschäftigt ist mit der Arbeit: „Erregung ist in der Regel lauter als Angst. Wenn man der Erregung eine Chance gibt, kann das hilfreich sein.“ Für Frauen könne beispielsweise die Fantasie ein hilfreicher Weg sein, sich von den Ereignissen des Tages zu lösen und sich auf die Bedürfnisse des*der Partner*in einzulassen.

Schäm dich nicht, deiner Fantasie freien Lauf zu lassen

Apropos Fantasie: Es ist absolut in Ordnung, eine Fantasie im Kopf zu haben während des Akts, bestätigt auch Autorin Tracey Cox, die „Hot Sex: How to Do It“ geschrieben hat. Sie sei „ein normaler und effektiver Weg, um den Sex mit jemanden aufzupeppen, mit dem du schon viele Male geschlafen hast“. Es ist also absolut in Ordnung, sich einen Star, den attraktiven Menschen von der Arbeit oder jemanden vorzustellen, den*die man im Bus gesehen hat. Sexuelle Fantasien sind absolut normal und vollkommen in Ordnung – nur eben nicht, sich deswegen Schuldgefühle zu machen!

