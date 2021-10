Horoskop: Diese Dates passen am besten zu deinem Sternzeichen

Horoskop: Welches Date passt am besten zu deinem Sternzeichen?

Stehst du auf Action-Dates mit deinem Schwarm? Oder lieber ein gemütlicher Film-Abend? Vielleicht magst du es auch super romantisch? Wir verraten dir, welche Date-Idee laut Horoskop am besten zu dir passt! Falls du nicht weißt, worüber du mit deinem Crush beim ersten Treffen reden sollst, findest du hier coole Fragen fürs Kennenlernen.

Sternzeichen Wassermann (21.01. - 19.02.)

Du bist ein Fan davon, Zeit in der Natur zu verbringen! Ein Herbstspaziergang im Wald, Wandern, Ski oder Snowboard fahren – solange du raus kannst, bist du bei allem dabei!

Sternzeichen Fische (20.02. - 20.03.)

Dein Traumdate? Es dürfte nicht zu kitschig sein, aber gegen einen Hauch von Romantik hast du nichts einzuwenden. Ein Date in einem Autokino, draußen spazieren gehen und die Sterne beobachten oder einen Liebesfilm anzuschauen – diese Ideen lassen dein Herz höher schlagen.

Sternzeichen Widder (21.03. - 20.04.)

Als Widder liebst du das Abenteuer und bist sehr unternehmenslustig. Wer dich bei einem Treffen begeistern will, überlegt sich am besten etwas Sportliches, bei dem man sich so richtig auspowern kann.Ein Ausflug in den Kletter- oder Trampolinpark oder auch gemeinsames Eislaufen im Winter ist genau das Richtige für dich. Hauptsache es wird nicht langweilig!

Sternzeichen Stier (21.04. - 20.05.)

Action beim ersten Date? Äh, nein danke! Du gehst es lieber ruhiger an. Schließlich muss man auch erstmal auschecken, ob die Chemie passt. Klassische Verabredungen wie ins Kino gehen, ins Café gehen oder gemeinsam Essen gehen, sind deine Favourites.

Sternzeichen Zwilling (21.05. - 21.06.)

Du zeigst bei Dates gerne deine crazy und lebenslustige Seite! Ideal für dich sind deshalb coole Unternehmungen, wie beispielsweise Lastertag spielen oder ein Spieleabend zu Zweit. Bloß keine Langeweile aufkommen lassen!

Sternzeichen Krebs (22.06. - 22.07.)

Dir ist vor allem Abwechslung wichtig. Auf der Couch abhängen und Netflix gucken, machst du auch mal gerne – solange es nicht die ganze Zeit der Fall ist. Wer dein Herz erobern will, sollte dich immer wieder mit neuen Ideen beeindrucken können.

Sternzeichen Löwe (23.07. - 23.08.)

Während manche beim ersten Date bloß nicht zu sehr im Mittelpunkt stehen wollen, liebst du es! Eine Karaoke-Abend oder auch eine Tanz-Date ist daher perfekt für dich.

Sternzeichen Jungfrau (24.08. - 23.09.)

Als kleine Romantikerin bist du natürlich ein absoluter Fan von romantischen Treffen. Dein Schwarm dürfte keine Angst haben, dass dir etwas zu kitschig wird – im Gegenteil. Ein Candle Light Dinner findest du toll, ebenso wie ein süßes Picknick im Freien. Und für den Winter? Punsch schlürfen auf einem schön beleuchteten Weihnachtsmarkt lässt dein Herz ebenfalls höher schlagen!

Sternzeichen Waage (24.09. - 23.10.)

Wenn du jemanden kennenlernst, brauchst du eine Weile, um richtig aufzutauen. Dein/e Liebste/r sollte dir also das Gefühl geben, dass du dich wohlfühlen kannst. Am besten klappt das tatsächlich bei Gruppen-Dates oder Treffen mit Freunden. So kann keine peinliche Date-Atmosphäre entstehen, aber ihr lernt euch trotzdem kennen! Wie wär's zum Beispiel mit einem Bowling-Abend mit deinen Friends zusammen?

Sternzeichen Skorpion (24.10. - 22.11.)

Ein Film- oder Netflix-Abend ist zu öde? Nö, findest du gar nicht. Viel wichtiger ist dir, dass man sich gut unterhalten kann und das geht nunmal am besten, wenn man gemeinsam rumhängt. Dass man beim ersten Date gleich Sport treibt, findest du eher abschreckend.

Zusammen einen Film schauen – eine beliebte Date-Idee. Antonioguillem - stock.adobe.com

Sternzeichen Schütze (23.11. - 21.12.)

Dein wahres Ich kommt erst so richtig zum Vorschein, wenn du das Gefühl hast, du selbst sein zu können. Das geht am besten, wenn du etwas machen kannst, worin du gut bist. Ein gemeinsamer Koch-Abend, damit du deine Koch Skills beweisen kannst, ist daher genau richtig.

Sternzeichen Steinbock (22.12. - 20.01.)

Du bist ein richtiger Food-Lover! Am liebsten testest du dich durch neue coole Cafés und Restaurants! Wenn dich jemand dabei begleiten kann, umso besser!

