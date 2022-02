Diese 3 Sternzeichen haben in diesem Jahr besonders Glück

Fische (20. Februar bis 20. März)

2022 ist DAS Jahr der Fische. Normalerweise ist das Sternzeichen bekannt dafür, mit dem Fluss zu schwimmen und die Dinge so zu nehmen, wie sie kommen – auch die Ungemütlichen.

In diesem Jahr führt sie die Strömung jedoch nur an ganz wundervolle Orte und bringt viel Glück mit sich. Es warten spannende Herausforderungen, lustige Abenteuer und viele schöne Momente auf das Sternzeichen. Ab April verbinden sich nämlich die Energien von Jupiter und Neptun, die zugunsten der Fische arbeiten. In diesem Jahr lernt das sensible Sternzeichen auf sich selbst zu vertrauen und Zweifel, vor allem die an sich selbst, abzulegen. Normalerweise gehören Fische auch eher zu den verschlossenen Sternzeichen, doch 2022 schaffen sie es, sich zu öffnen und ihr Glück mit anderen zu teilen, was eine ganz neue Art der Erfüllung mit sich bringt. Zeit für sich und Gespräche mit den Liebsten sind in diesem Jahr der Schlüssel zu einem glücklichen Leben.

Krebs (22. Juni bis 22. Juli)

Auch für ein anderes Wasserzeichen entwickelt sich die Kombination aus Jupiter und Neptun positiv. Krebse sind eigentlich sehr harmoniebedürftig und vorsichtig mit Veränderungen, doch 2022 hat viele Neuerungen im Petto. Personen mit diesem Sternzeichen entdecken eine ganz neue Seite an sich und schaffen es, alten Ballast abzuwerfen. Krebse sind in diesem Jahr besonders mutig und können viel bewegen. All das gibt ihnen die Kraft, sich von Altlasten loszureißen und neue Wege einzuschreiten. Es warten viele neue Erfahrungen auf Krebse, die neue Erkenntnisse und Perspektiven aufzeigen. Am wichtigsten ist 2022 deshalb nicht zurückzuschrecken oder sich zurückzuziehen. Neue Wege mögen zuerst beängstigend aussehen, können jedoch auch Welten eröffnen, die zu neuem Glück führen.

Stier (21. April bis 20. Mai)

Stiere schaffen es 2022 ihren Optimismus wiederzugewinnen. Diese neue Einstellung zum Leben zieht das Glück magisch an. In jeder Lebenslage wird es Verbesserungen geben – Liebe, Freundschaft, Schule/Job und mehr! In diesem Jahr entfaltet sich eine Leichtigkeit im Leben der Stiere, die sich positiv auf das Privatleben und persönliche Ziele auswirkt. Menschen mit diesem Sternzeichen sind eigentlich sehr bescheiden und zurückhaltend mit ihrer Freude. Das sollten sie in diesem Jahr jedoch lernen abzulegen, zumindest ein bisschen! Denn Menschen in ihrem Umfeld reagieren nicht neidisch, sondern freuen sich, dass ihre Geduld und ihr Fleiß endlich belohnt wird. Your time to shine, Glückspilz!

