Karriere Nina kämpfte ihr Leben lang für ihren Traum, Film-Star zu werden! Eine ihrer ersten Rollen ergatterte sie 2006 in dem Movie "An ihrer Seite". Kurz darauf wechselte sie zu der Serie "Degrassi: The Next Generation", in der sie drei Jahre lang die Rolle der Mia Jones spielte. Schließlich zog sie nach Los Angeles/USA, wo sie den großen Durchbruch schaffte: als Vampir-Girl Elena in der Mega-Serie "The Vampire Diaries".