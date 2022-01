Die wahren Emoji-Bedeutungen erklärt!

Die Emoji-Bedeutung von einem Smiley 😊 können wir uns schon erklären – der drückt halt Freude aus! Genauso sieht es aus mit Smileys, wie Trauer 😢, Lachen 😄 oder auch Wut 😡, die wir tagtäglich bei WhatsApp verschicken. Aber was bedeuten Smileys, wie 🆎, ⚫ oder 🤟 eigentlich? Na, weißt du es? Wenn nicht, ist das auch nicht schlimm: Wir haben für dich die Bedeutung der beliebtesten (und obskursten) Smileys und Emojis gesammelt. Damit kannst du auch gut verhindern, einen Emoji zu schicken, dass eine Person vielleicht wütend macht – oder verschreckt. 😂

Emoji-Bedeutung von Gesichtern

Smileys benutzen wir jeden Tag, aber kennen wir wirklich die Bedeutung von dem Gesicht, was wir immer herumschicken? VectorFun / iStockphotos / Emojipedia / Emojiisland

🙃 – Was bedeutet das umgedrehte lächelnde Gesicht?

Bestimmt ist dir dieser Smiley schon öfter mal untergekommen und du warst nie so hundertpro sicher, was er bedeuten könnte, oder? Lächelt der Emoji (bzw. auch "Emoticon" genannt) oder nicht? Ist es ein echtes Lachen oder ein hinterhältiges? Die eigentliche Bedeutung vom umgedrehten Gesicht ist harmlos: „Ich meine es nicht Ernst!“ Hier wird dir Ironie auf dem Silbertablett serviert, damit auf keinen Fall ein Missverständnis entsteht.

🤭 – Was bedeutet das Gesicht mit der Hand über dem Mund?

Gut gesinnte Menschen könnten denken, dass dieses Gesicht Verlegenheit ausdrückt – ein albernes kindliches Kichern. Jein. Eigentlich steht der Smiley für eine plötzliche Erkenntnis und wird verwendet, um zu zeigen, dass gerade nicht die Wahrheit gesprochen wird! Entweder von der Person selbst oder von der, die den Emoji bekommt.

😗😙😚 – Was bedeuten die küssenden Gesichter?

Vielleicht interessant zu wissen für alle, die gerne den dritten Kuss-Smiley 😚 bei WhatsApp verschicken: Der ist als liebevoller Kuss zu verstehen – für enge Freund*innen, den*die Partner*in, Familie etc. Der erste Kuss-Smiley 😗 ist eher eine nette Geste, um „Hallo“ zu sagen – auch zu nur oberflächlich Bekannten! Sieht man an den offenen Augen und dem neutralen Gesichtsausdruck. 😉

😋 – Was bedeutet das Gesicht mit der Zunge?

Wird gerne verwendet, wenn gerade etwas besonders Gewitztes gesagt wurde – dabei hat das Emoticon mit Gesagtem gar nichts zu tun! Der Smiley wird verwendet, wenn etwas richtig leckeres zu Essen ansteht. Das Gesicht soll zeigen, dass man Hunger hat und sich auf das Festmahl freut.

😫 – Wofür steht das Gesicht mit zugekniffenen Augen?

Man könnte meinen, die Person, die so ein Emoji bei WhatsApp verschickt, ist superfrustriert. In gewissem Maße geht es auch darum, allerdings nur wegen einer Sache: Das Gesicht steht nur für Müdigkeit, die zu einer großen Unzufriedenheit führt. Für Frustration stehen Emojis, wie 😔, 😖 oder 🤬!

😤 – Was bedeutet das Gesicht mit Dampf aus der Nase?

Der Emoji sieht leicht pissed aus, oder? Dabei soll er eigentlich genau das Gegenteil bedeuten! Der Smiley steht für Triumph und Überlegenheit (die man beide offenbar durch Dampf in der Nase deutlich macht – schon probiert?). Wenn du zum Beispiel einer Person erklärst, warum sein 😤-Emoji deplatziert gesetzt wurde, kannst du gleich dein eigenes 😤 hinterhersetzen. 🤣

😉 – Was bedeutet das zwinkernde Gesicht?

Wenn eine Nachricht für sich genommen ganz schön hart klingt (und vielleicht auch so gemeint ist) – setz einen Smiley dahinter und schon ist die Welt wieder in Ordnung! 🤣 Aber wusstest du, dass dieses Gesicht auch beim Sexting verwendet wird und ziemlich flirty sein kann? Überlege also besser zweimal, bevor du diesen Smiley abschickst. 😄

😥 – Was bedeutet das traurige Gesicht mit dem Schweiß?

Auf den ersten Blick wirkt dieser Smiley wie ein trauriger, weinender Smiley – gemeint ist aber etwas anderes! Er symbolisiert Erleichterung, eine Situation hinter sich gebracht zu haben, daraus allerdings nicht ohne blaue Flecken hervorgegangen zu sein…

😶 – Was bedeutet das Gesicht ohne Mund?

Emoticons von einem kompletten Gesicht können wir ja meistens durch das Gesamtpaket deuten: Augen, manchmal Augenbrauen und Mund. Hier fehlen zwei essenzielle Dinge, also was bedeutet dieser Smiley? Kurz gesagt: Stille. In peinlichen oder anderweitig fordernden Situationen eine gute Wahl, wenn man so gar nicht weiß, was man sagen oder wie man reagieren soll, aber die Nachricht der anderen Person nicht völlig ignorieren möchte.

Emoji-Bedeutung von Händen und Gesten

Gesten können in unterschiedlichen Kulturen ganz andere Bedeutungen haben VectorFun / iStockphotos / Emojipedia / Emojiisland

🤲 – Was bedeuten die Händflächen, die nach oben halten?

Dieses Emoji hat gleich mehrere Bedeutungen: Zum einen kann es für eine Bitte stehen, entweder an eine „höhere Gewalt“ oder an eine andere Person. In der Gebärdensprache steht es für ein offenes Buch!

👐 – Was bedeuten die offenen Hände?

Das ist nicht ganz eindeutig – unserer Meinung nach. 😄 Aber die offenen Hände strecken sich dem Gegenüber entgegen, es ist also ein Zeichen der Zuneigung. Es kann auch eine Umarmung andeuten. Also mit ein bisschen Fantasie.

✌️ - Was bedeutet die Victory-Geste?

Jaja, du denkst jetzt vielleicht: „Naja, die Victory-Geste bedeutet halt die Victory-Geste!“ Nicht so schnell, Mr.*Ms. Neunmalklug! Also ja, du hast recht. 😂 Aber es kommt darauf an, wo und wem gegenüber du diese Geste bringst! In vielen Ländern, unter anderem Deutschland, mag es als Siegeszeichen verstanden werden, in England ist es aber eine beleidigende Geste und deutet die gespreizten Beine einer Frau (natürlich 🙄) an. Also aufpassen!

🤟 – Was bedeutet die Geste mit ausgespreizten Fingern?

Wird gerne auf Konzerten oder in (albernen? 😄) Fotos verwendet und ist leicht zu verwechseln mit 🤘 – dabei haben die Zeichen sehr unterschiedliche Bedeutungen! 🤟 ist das Zeichen für „I love you“ in der amerikanischen Gebärdensprache. 💗 Generell also eine positive Botschaft. 🤘 steht für „Teufelshörner“ oder Hörner im Allgemeinen. Erstmal eine Geste der Metal-Fans, aber auch ein Zeichen, um Unglück abzuwehren oder Untreue zu verdeutlichen. Also Vorsicht, was dein Daumen macht, wenn du das Zeichen machen willst, sonst sagst du etwas anderes. 😉

🤚 – Was bedeutet der Handrücken?

Eine Geste, die wir im echten Leben wohl eher selten selbst machen oder von anderen sehen und daher auch etwas schwer einzuordnen. Allgemein geht es darum, Aufmerksamkeit zu erhalten oder um etwas zu bitten. Also die Aufmerksamkeit hat die Person in jedem Fall, wenn jede*r erstmal checken muss, was das Emoji überhaupt bedeutet. 😁

🖐 – Was bedeutet die erhobene Hand?

Bei der Verwendung von Hand-Emojis muss man wohl echt aufpassen, so weit gehen die Bedeutungen teilweise auseinander! Wie in diesem Fall: So kann das Zeichen entweder für „Stopp! Komm nicht näher“ oder „Hör jetzt auf!“ stehen – was auch bei dem anderen Handzeichen der Fall sein kann ✋. Oder aber es kann ein „High Five“ andeuten. Also da kommt es wirklich immer auf den Kontext an, aber verwirrt vielleicht eher, als dass es die Situation klärt?!

🤏 – Was bedeutet die kneifende Hand?

Ganz klar: „Ich möchte dich am liebsten kneifen!“ 😂 Gebräuchlicher ist aber die Bedeutung, dass man nur noch ganz wenig von etwas braucht: Zutaten, Zeit … Oder das Gegenteil: Man hat von etwas nur noch ganz wenig: Zutaten, Zeit … 😉

Emoji-Bedeutung von Tieren und Natur

Tier-Emojis haben teils sehr obskure Nebenbedeutungen 😂 VectorFun / iStockphotos / Emojipedia / Emojiisland

😺😸😹😻😼😽🙀😿😾 – Was bedeuten die Katzen-Smileys?

Jaja, genaugenommen gehören die Katzen-Emojis inzwischen zu den Gesichtern. Aber eine Katze ist immer noch ein Tier, also an dieser Stelle im Schnelldurchlauf:

😺 steht für Lächeln, aber auch Weiblichkeit

😸 steht für Spaß und Zufriedenheit

😹 steht für richtig starkes Lachen mit Tränen in den Augen

😻 steht für Zuneigung und Bewunderung von etwas oder jemanden

😼 steht für Selbstsicherheit, Herausforderung des Gegenübers und Spott

😽 steht für Zuneigung – die ist nicht einfach zu bekommen von einer Katze! 😉

Der 🙀-Smiley wird gerne im Kontext von Schock verwendet, dabei steht er eigentlich für Müdigkeit und Erschöpfung, denn die Katze gähnt

😿 steht für eine traurige Katze, entweder, weil die Person selbst schlechte Nachricht bekommen hat oder dir Empathie zeigt wegen deiner schlechten Neuigkeiten.

Und dieser Smiley 😾 zeigt: „Ich bin sauer!“ Hier ist Vorsicht geboten, schlecht gelaunte Katzen sind wirklich ungnädig! 😹

🐵🙈🙉🙊 – Was bedeuten die Affen-Emojis?

Die Affen-Emojis dürfte inzwischen jede*r schon mal in irgendeinem Kontext gesehen haben – auch außerhalb von WhatsApp, Instagram und Co.! Die drei Affen-Gesichter spielen an die japanische Geschichte aus dem Buch von Konfuzius an, das Sprichwort dazu lautet: „Nichts [Böses] sehen, hören, sagen.“ Also:

🙈 der Affe Mizaru sieht über das Schlechte hinweg. Wird aber auch im Kontext des (Fremd)Schämens gerne verwendet

🙊 der Affe Iwazaru spricht nichts Schlechtes. Der Smiley wird aber auch für das Gegenteil verwendet, wenn einer Person etwas herausgerutscht ist.

🙉 der Affe Kikazaru hört nichts Schlechtes. Wird auch dafür genutzt, der Wahrheit nicht zuhören zu wollen, oder generell ein Gespräch zu vermeiden

🦄 – Wofür steht das Einhorn?

Das Einhorn ist ein magisches Fabelwesen und lässt sich nur von einer Jungfrau zähmen, heißt es. Es steht also für Unschuld, Reinheit und Einzigartigkeit. Auch ein bisschen für Naivität, aber im positiven Sinne.

🦕 – Wofür steht der Dinosaurier?

Der langhälsige Dinosaurier ist ein „Sauropode“ und viele kennen ihn wohl – genauso wie den hier 🦖 noch aus den „Jurassic Park“-Filmen. Das Emoji ist eine mögliche und seeeehr um die Ecke denkende Weise, jemanden zu sagen, dass man Vegetarier*in ist. 🤣

🦋 – Was bedeutet der Schmetterling?

Eine besonders positive Bedeutung hat der Schmetterling: Er steht für den Frühling, die Seele, für das Verliebtsein und für Schönheit, die in etwas Unscheinbaren entstanden ist. 😍

🐃 – Was bedeutet der Wasserbüffel?

Wir kommen zu den obskureren Tier-Emojis. 🤣 Wann hast du das letzte Mal einen Wasserbüffel geschickt bekommen? Er steht für Stabilität, Ausdauer und ist auch ein Symbol für die männliche Sexualität (ohja 😂)! Bekannt ist er ebenfalls als einer der 12 chinesischen Tierkreiszeichen. Also entweder, die Person, die dir so etwas schickt, ist mythologisch ziemlich gebildet – oder ganz schön plump beim Flirten.

🎋 – Was bedeutet der Tanabata Baum?

Was aussieht wie ein Kaktus mit Fahne ist eigentlich der japanische Tanabata-Baum. An ihm werden zum Tag des Festes in Japan Wünsche aufgehangen, von denen man hofft, dass sie in Erfüllung gehen. Also eine obskure (und süße) Art, jemandem zu sagen: „Ich wünsche dir viel Glück“ oder „Ich hoffe, dass deine Wünsche in Erfüllung gehen“. 😊

🍄 – Was bedeutet der Pilz?

Das ist etwas widersprüchlich: Eigentlich steht der Pilz für Glück („Glückspilz“) oder den Herbst. Dabei ist der abgebildete Pilz ein Fliegenpilz und damit hoch giftig! Das Emoticon wurde wohl gewählt, weil jede*r Pilz-Noob zumindest den Fliegenpilz kennt.

🌸 – Wofür steht die Kirschblüte?

Im Frühling kann man sich an den Kirschblüten erfreuen, die die Welt mit rosa Blüten füllen! 💖 Und Schönheit ist auch eine Bedeutung dieser Blüten. In Japan wird das Kirschblütenfest auch sehr ernst genommen und ist definitiv ein Highlight! Allerdings eignet sich das Emoji eher nicht für Geburtstagsgrüße oder ähnliches – denn die Blüte steht auch für die Vergänglichkeit des Schönen (hach …). 😀

Emoji-Bedeutung von Symbolen

Symbole können ganz schön verwirren! VectorFun / iStockphotos / Emojipedia / Emojiisland

👤 – Was bedeutet die Silhouette?

Ein Emoji für Geheimnistuer*innen! Der Schatten bzw. die Silhouette einer Person steht für Geheimnisse und Unbekanntes. Aufregend!

💾 – Was bedeutet die Diskette?

Wer kennt sowas noch, Hände hoch?! 🙌 Die Diskette war bis in die 90er hinein DAS Speichermedium (viel hat nicht draufgepasst, viel brauchte man aber auch nicht). Irgendwann von den CDs 💿, dann DVDs 📀 abgesetzt, inzwischen speichern wir meist Dinge in irgendwelchen Clouds ☁. Wird aber bis heute noch als Speicher-Symbol verwendet, zum Beispiel bei Word!

🔫 – Was bedeutet die Pistole?

Das Pistolen-Emoji war früher eine echte Waffe. Dass die nicht sooo gut ankam, war kein großes Wunder, deswegen änderte man sie schließlich zu einer Spielzeugpistole. Das kommt dann zumindest nicht mehr so bedrohlich an, auch wenn das Emoticon eher im Drohkontext verwendet wird („Jemanden die Pistole auf die Brust setzen“ heißt so viel, wie: „Jemanden stark unter Druck mit etwas setzen“).

🧿 – Was bedeutet das Amulett?

Das Amulett sieht stark nach einem Auge aus – beabsichtigt! Das „Nazar Amulett“ kommt aus orientalischen Ländern und soll dem Glauben nach den „bösen Blick“ und Unheil abwenden.

💈 – Was bedeutet der Zylinder?

Erinnert irgendwie an eine Süßigkeit, oder? Hat aber nichts damit zu tun. In Amerika ist der sogenannte „Barber Pole“ ein Symbol für einen Barbier (Friseur*in, der*die für das Schneiden des Barts verantwortlich ist). Deswegen findet man diese Teile am Eingang von „Barbershops“ in Amerika.

📅📆 – Was bedeuten die Kalender?

Sehen auf den ersten Blick fast gleich aus, bedeuten aber etwas anderes? Der Kalender 📅 bedeutet, dass man sich einen bestimmten Tag vormerkt bzw. dass der eigene Kalender schon sehr voll ist. Der Abreißkalender 📆 meint, dass man die Tage bis zu einem bestimmten Ereignis zählt bzw. dass die Tage wie im Fluge vergehen. Wichtiger Unterschied ☝ 😁

🕉 – Was bedeutet dieses Symbol?

Dieses Emoji steht für das Mantra „Om“ (geschrieben in Sanskrit). Es sei – so heißt es zumindest in Religionen, wie dem Buddhismus und Hinduismus – der Urklang bei der Entstehung des Universums. Wird gerne im Zusammenhang mit Yoga und Meditation verwendet.

♈♑♎ – Was bedeuten diese Zeichen?

Wie, liest du etwa nicht unser Tageshoroskop?! 😂 Das sind die astrologischen Symbole der Sternzeichen! Von Widder bis Fische sind alle dabei. Und noch sogar ⛎, das Sternzeichen des Schlangenträgers. Leider keines der 12 gängigen Sternzeichen. Schade, oder?

🅰️🅱🆎🅾 – Wofür stehen diese Buchstaben?

Wenn man sie so nebeneinander sieht, ergeben sie schon mehr Sinn, oder? Diese Emoticons stehen für die vier Blutgruppen! Und nein, 🆑 sieht zwar genauso aus, hat damit aber nichts zu tun. 🤣 Das steht nämlich für „clear“ also „löschen“.

📛 – Was bedeutet das rote Zeichen mit Zacken und weißem Strich?

Das sieht ja aus wie eine fancy-Version vom ⛔ „Kein Zutritt“-Emoji! Das ist aber eher Zufall, ähnlich wie beim Beispiel davor. 😂 Das Emoji 📛 ist ein Namensschild! Dabei kommt das Design, was an eine Tulpe erinnert, aus Japan und wird dort in den Kindergärten verwendet.

🔅 🔆 – Was bedeuten die Sonnen?

Hach, was für ein herrlich 🔆-iger Tag heute, oder? Leider hat dieses Emoji so gar nichts mit der Sonne zu tun. 😅 Es ist das Symbol für die Tasten zum Dimmen und Höherstellen der Helligkeit, zum Beispiel am Laptop oder Handy. Upps!

🔰 – Was bedeutet der gelb-grüne Pfeil?

Endlich mal ein Emoji, um intellektuell zu dissen! 🤣 Das Symbol wird in Japan für ein Jahr auf Autos von Leuten geklebt, die gerade frisch ihren Führerschein haben. Richtig gelesen: Es ist – anders ausgedrückt – das Symbol für eine*n „Anfänger*in“ und ist damit das Fancy-Symbol für „Noob“. Das habt ihr nicht von uns! 😅

🧡💛💚💙💜🤎🖤🤍 – Was bedeuten die Herzen?

Rot steht für die Liebe, Blau steht für …? Wir haben der Bedeutung der Herz-Emojis einen eigenen Artikel gewidmet!

Herz-Emoji: Symbol & Bedeutung

🔴🔵⚫⚪ - Was bedeuten die Kreise?

Die Emoji-Bedeutung der Kreise ist ziemlich unterschiedlich:

Der rote Kreis 🔴 hat keine bekannte positive oder negative Bedeutung und wird eher zum Hervorheben verwendet. Rot ist allerdings in manchen Kulturen das Symbol für Gefahr.

Der blaue Kreis 🔵 steht für Wasser und Himmel. Diese Farbe wird eher als beruhigend empfunden und mit etwas Positivem verbunden.

Der schwarze Kreis⚫ wird mit Blackout und eher negativen Gefühlen verbunden. Schwarz steht in vielen Kulturen auch im Zusammenhang mit Tod und Trauer.

Der weiße Kreis ⚪ ist unter anderem ein Symbol innerhalb der LGBTQ+-Community: Er steht für Agender, also Geschlechtslosigkeit bzw. das Gegenteil, also Menschen mit vielen oder allen Geschlechtern.

🍆 – Was bedeutet die Aubergine?

Willst du wirklich die Bedeutung des Emojis wissen, dass aussieht wie eine Aubergine? Okay, kurz: Das Emoji bedeutet „Aubergine“. Wieder was gelernt! Noch da? Aaaah, du willst die ANDERE Bedeutung des Emoticons wissen? Auch dafür haben wir einen eigenen Artikel zusammengefasst … 😏

Sexting-Emojis: Was bedeuten diese Symbole?

