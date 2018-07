Die Top-Games 2011: Fantastische Welten auf Wii!

Zelda, Xenoblade und Kirby: Diese drei wunderbaren Wii-Spiele machten in diesem Jahr am meisten Spaß!

Fast ist es schon wieder um - das Jahr 2011. Hunderte Games für PC, Heimkonsolen und Handhelds sind erschienen. Die meisten sind schon längst wieder vergessen, doch eine Handvoll ist heute so spielenswert wie bei ihrer Veröffentlichung. Rechtzeitig vor Jahresende küren wir die Top 3 auf den verschiedenen Konsolen und in einigen Genres. So bekommst Du einen guten Überblick, welche Games Du Dir noch dringend holen (oder noch besser zu Weihnachten wünschen) solltest. Heute geht's um die besten Wii-Spiele des Jahres 2011!

Platz 3: Kirby und das Magische Garn (Nintendo, ca. 40 Euro)

So perfekt kann ein 2D-Spiel sein: Als rosa Pummel Kirby hüpfst Du in diesem klassischen Jump'n'Run durch kunterbunte Landschaften und erfreust Dich an einem grandios süßen Textilien-Look - die ganze Welt in diesem Spiel besteht aus Stoffen, Fasern, Fäden und allem, was das mütterliche Nähkästchen normalerweise zu bieten hat. Einzig der Anspruch an Deine Geschicklichkeit ist nicht sonderlich hoch - "Kirby und das Magische Garn" ist eher entspannend als spannend.

Platz 2: Xenoblade Chronicles (Nintendo, ca. 40 Euro)

Rollenspieler haben auf Wii nicht wirklich viel zu tun - da ist es doppelt genial, dass "Xenoblade Chronicles" in diesem Sommer in einer deutschen Version für die Nintendo-Konsole erschienen ist. Das japanische RPG bietet nämlich nicht nur eine wunderschöne, riesige Welt, in der Du bis zum Horizont laufen kannst, sondern auch eine Unmenge an Missionen und Abenteuern. Gute hundert Stunden sind selbst geübte Rollenspieler in diesem Epos unterwegs!

Platz 1: The Legend of Zelda: Skyward Sword (Nintendo, ca. 40 Euro)

Lange mussten sich die "Zelda"-Fans gedulden, bis sie in der Rolle ihres Lieblings-Helden Link zu einem neuen Abenteuer aufbrechen durften - doch die Wartezeit hat sich gelohnt. "Skyward Sword" ist ein zauberhaftes "Zelda"-Abenteuer geworden - mit jeder Menge Rätseln, Feinden und Gegenständen, und so komplex, umfangreich und vielfältig, wie man sich das von einem Action-Adventure nur wünschen kann. Dabei funktioniert die Bewegungssteuerung via Wiimote perfekt - so intensiv hast Du noch nie die Rolle von Link gespielt. Neben dem normalen Game gibt es auch eine doppelt so teure "Limited Edition", in der sich eine goldene Wii-Fernbedienung befindet.