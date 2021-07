Die süßesten Komplimente für deine BFF!

Komplimente an deine*n BFF​

Du bist der*die allerbeste Freund*in, die man sich vorstellen kann!

Du hast das tollste Lächeln der Welt!

Du bringst mich immer zum Lachen!

Du bist einzigartig.

Es ist so toll, dass du immer für mich da bist!

Mit dir wird jeder Tag zum Abenteuer!

Ich bin stolz auf dich.

Du bist der*die beste Zuhörer*in der Welt!

Nur mit dir fühle ich mich unbesiegbar.

Du bringst die besten Seiten in mir zum Vorschein.

Für dich würde ich durchs ganze Universum reisen.

Deine Ecken passen perfekt zu meinen Kanten.

Unfassbar, wie positiv du meine Welt verändern kannst.

Du überrascht mich immer und immer wieder!

Ich bin so froh, dass es dich gibt.

Du machst mich happy!

Bleib wie du bist, du bist perfekt.

Ich hab Schmetterlinge im Bauch, wenn ich dich sehe.

Mit dir kann ich am besten Pferde stehlen.

Ich werde immer zu dir stehen!

Ich bewundere dich und sehe dich als mein großes Vorbild!

Du machst mich zu einem besseren Menschen!

Du bist immer für mich da und dafür bin ich dir sehr dankbar!

Wieso Komplimente so wichtig sind

Seiner besten Freundin*seinem besten Freund oder "nur" einem guten Freund*in ein Kompliment zu machen ist eine tolle Sache. Und auch Menschen, die du vielleicht noch nicht so lange kennst, freuen sich immer sehr über Komplimente. (So findet man auch schnell neue Freunde, aber man sollte es natürlich nicht übertreiben, sonst könnte das manchen zu aufdringlich wirken. 😜) Bemerkst du zum Beispiel, dass dein Gegenüber eine neue Frisur hat, dann sag ihm*ihr das. Oder wenn sich jemand besonders schön geschminkt ist, eine neue süße Tasche hat, man kann mit vielen Äußerungen jemanden eine Freude machen. Du kannst auch so was sagen wie: "Wow, heute strahlst du besonders!" oder "Dein Humor und dein Charakter schätze ich sehr". Vom Ohr in dem Kopf und dann ins Herz – Komplimente sind wunderschön und jeder freut sich über positive Worte. Aber abgesehen davon, wieso sollte man noch nette Worte verteilen? Neben der Freude baust du dein Gegenüber mit Komplimenten auf. Hat deine beste Freundin*dein bester Freund einen schlechten Tag, mangelndes Selbstbewusstsein, schlechte Laune, so hilfst du ihm*ihr die guten Dinge zu sehen und sich nicht auf die negativen Aspekte zu fixieren. Manchmal braucht man genau die Ansicht und die Worte von anderen, damit man sich innerlich besser fühlt. 💜

