BRAVO: Sprechen euch denn jetzt die Girls auf der Straße an? Rollo: Manchmal schon. Und ich hoffe, es werden noch mehr. Das ist immer irgendwie süß. Aaron: Also, mir passiert das nicht wirklich oft. Ich bin da auch etwas schüchtern und fühle mich komisch dabei. Aber ich finde es sehr nett, wenn sich Leute an mich erinnern, weil sie mich im Fernsehen oder Kino gesehen haben.