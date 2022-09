Die stärksten Serienheldinnen

“Game of Thrones“ ist eine der beliebtesten Serien weltweit. Kein Wunder also, das fast jeder eine Meinung zu den Charakteren hat. Einige wurden geliebt, andere gehasst. Doch die Königin der Dachen Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) gehört definitiv zur ersten Rubrik, also sofern man Staffel 8 mal außer Acht lässt, aber das tun die meisten GOT-Fans ja sowieso lieber.

Im Laufe der Serie entwickelt sich die anfangs zurückhaltende Daenerys zu einer wahren Kämpferin und Königin. Sie zähmt den Dothraki-Anführer Khal Drogo (Jason Momoa) und dazu noch ihre drei Drachen. Und ganz nebenbei unterwirft sie ganze Völker und Städte. Man muss sie einfach lieben und fürchten zugleich!

_____

DAS HAT ANDERE INTERESSIERT:

Tolle Serien, die schlecht wurden

______