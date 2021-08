Die schönsten Liebespaare der Geschichte

Die Klassiker unter den Liebespaaren

Obwohl einige der Romane, Verfilmungen oder Serien schon richtig alt sind, gibt es ein paar Liebespaare, die auch heute noch jeder kennt. Ihre rührenden Stories gehen einfach unter die Haut und zeigen uns immer wieder, was wirklich wichtig ist im Leben: Menschen zu finden, die einen akzeptieren und lieben, wie man ist, und mit genau denen so vie Zeit zu verbringen wie möglich. Ob beliebte Comicfiguren oder Real-Life-Paare, von ihnen können wir damals wie heute noch einiges lernen.

Liebespaare, die etwas bewegen

Klar, wir feiern die bekannten Disney-Pärchen wie Simba und Nala aus "Der König der Löwen". Aber auch in neueren Filmen und Serien tauchen immer wieder Liebespaare auf, die uns nicht nur berühren, sondern auch die Welt verändern. So gab es bis vor einigen Jahren zum Beispiel kaum homosexuelle Partnerschaften zu sehen und wenn dann meist nur als Nebendarsteller. In Netflix-Shows wie "Elite" oder "Riverdale" bekommen die aber ihre verdienten Hauptrollen und helfen dabei, zu beweisen: Liebe ist Liebe.

Klick' dich jetzt durch unsere Galerie der schönsten Liebespaare und ihren Geschichten:

