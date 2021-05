Die neue Vulva-Galerie!

Manchmal sind die inneren Schamlippen deutlich zwischen den äußeren zu sehen, was natürlich ganz normal ist. Vor allem in der Pubertät, wachsen bei Mädchen die Schamlippen, auch Labien genannt, sehr signifikant. Wann und wie groß was wächst ist wirklich ganz unterschiedlich und es lässt sich keine allgemeingültige Aussage treffen, wie deine Vulva wachsen wird. Fakt ist: es gibt so viele verschiedene Vulva Arten, wie es wohl Frauen gibt.

?Diese Galerie soll aufklären: Jede Vulva ist anders. Akzeptiere deinen Körper so, wie er ist!