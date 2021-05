Die neue Penis-Galerie!

Die Meinungen, was ein schöner Penis ist und was ihn ausmacht gehen natürlich auseinander. Interessant: eine Studie der Universität von Zurüch hat sich dieser Frage angenommen und 105 Frauen (also leider nicht ganz so aufschlussreich für etwa schwule Jungs🏳️‍🌈🙈) befragt und wollte wissen, was ein Glied in ihren Augen schön machen würde. Nach dem wichtigsten Punkt, dem Gesamteindruck, war besonders die (gepflegte) Behaarung ein wichtiger Punkt. Dazu verraten wir später in der Bildergalerie noch mehr – also dranbleiben und durchklicken. Aspekte, wie die Penislänge oder das Aussehen der Hoden, die Männern an ihrem besten Stück oft sehr wichtig sind, wurden hingegen als irrelevanter eingestuft. Also auch beim Glied, kann – wie so oft im Leben – gesagt werden: Schönheit liegt im Auge der*der Betrachter*in.