Jungs und junge Männer haben wenig Möglichkeiten, ihr bestes Stück mit anderen zu vergleichen. Dr. Sommer hilft aus. In unserer Bildergalerie erklären wir, warum Penisse so unterschiedlich sein können!

Jeder Penis ist anders!

Ein Penis ist so einzigartig wie der Mann zu dem er gehört! Trotzdem sorgen sich viele junge Männer, ob bei ihnen „alles normal“ ist – und suchen nach Vergleichen. Das Problem dabei ist: wer sich dabei auf Penis Bilder oder etwa Pornos verlässt – auf denen dann auch meist eine beeindruckende Erektion zu sehen ist – wird in den meisten Fällen keinen echten Vergleich zu dem eigenen besten Stück ziehen können. Denn in diesem Umfeld wird das beste Stück eines Mannes (also das des Darstellers) „perfekt“ gecastet und in Szene gesetzt. Es macht also keinen Sinn, diesen Penis Bildern zu vertrauen.

Die neue Penis-Galerie von Dr. Sommer zeigt dir, wie unterschiedlich Penisse wirklich aussehen können und verrät, was du über dein Glied wissen musst:

Die neue Penis-Bild Galerie

Penis Bilder können verunsichern

Manchmal wirkt es, als seien Männer besessen von ihrem besten Stück. Immerhin leben wir in einer Zeit, in der es fast ein Hobby ist, Dick-Pics zu verschicken. Einige Jungs und Männer sind stolz auf ihr bestes Stück und prahlen mit jedem Zentimeter. Umfang und Größe sind auf den Fotos im Internet doch oft beindruckend. Doch was auf einem solchen Penis Bild zu sehen ist, verunsichert andere Jungs und Männer. Denn nicht nur Frauen lassen sich durch falsche (und angebliche) Schönheitsideale verunsichern – auch einem Mann kann es so gehen. Und zwar auch mit seinem besten Stück! Ein Foto sagt mehr als 1.000 Worte? Bei Penis-Bildern ist das nicht so. Denn jeder Mann ist anders – und jeder Penis auch. Und vieles, was am eigenen Glied als unnormal wahrgenommen wird ist es gar nicht!

Warum sind Penis-Bilder so beliebt?

Wenn Jungs Dick Pics verschicken haben sie ganz bestimmte Erwartungen isabella antonelli / iStockPhoto

Eine Studie hat sich genau dieser Frage angenommen: Warum verschicken Männer Dick-Pics? Über 1.000 Männer haben an einer Online-Umfrage teilgenommen und wurden gefragt, aus welchem Grund sie ein Penis Bild gemacht und verschickt hätten. Als häufigste Antwort dafür wurde angegeben, dass sie hoffen auch ein intimes Bild von der Frau oder dem Mann zurück zu bekommen, der/dem sie ihr Dick-Pic geschickt hätten. Weiter hofften sie mit ihrem Penis Foto beim Gegenüber sexuelle Erregung auslösen zu können, die Lust auf gemeinsamen Sex macht.

Der schlaffe Penis

Wenn es um das männliche Glied und Hoden geht, macht der Vergleich mit anderen wenig Sinn. Penisumfang und -Größe können sehr unterschiedlich und trotzdem total normal sein! Denn obwohl alle Jungen das gleiche biologische Grundmuster haben, können die männlichen Geschlechtsorgane bei jedem anders aussehen und sich in Form, Länge und Dicke unterscheiden. Das zeigt auch die neue Penis-Galerie von Dr. Sommer: Jeder Penis sieht anders aus! Bei manchen Penissen kräuselt sich die Vorhaut spitz über der Eichel zusammen. Bei anderen Jungen ist die Vorhaut des Penis auch etwas kürzer. Ist ein Junge beschnitten, liegt die Penisspitze ganz frei. Natürlich ergeben sich dadurch Unterschiede, was das Aussehen angeht. Doch egal ob kurz, lang, dick, schmal – die Größe des Penis hat keine Auswirkungen auf den Sex! Denn die Vagina einer Frau kann sich individuell an jeden Penis anpassen.

Der steife Penis

Wenn ein Junge sexuell erregt ist, wird sein Penis (männliches Glied) steif, denn es kommt zur stärkeren Durchblutung der Geschlechtsorgane:

Dadurch richtet sich der Penis auf und wird steif

Der Penis wird bei manchen Jungs länger und auch dicker – bei anderen richtet es sich „nur“ auf

Ein steifer Penis ist fast immer gekrümmt und zeigt in den meisten Fällen leicht nach oben.

Im Allgemeinen wachsen kürzere Penisse bei einer Erektion mehr als lange Penisse, die sich beim Aufrichten kaum verändern

Tatsächlich lässt sich nicht erkennen, wie ein Penis im steifen Zustand aussehen wird, wenn man den schlaffen Penis sieht. Für mehr Infos hat das Dr. Sommer Team hier alle harten Fakten zu deinem Steifen zusammengefasst.

Über Dr. Sommer:

Das Dr. Sommer-Team steht seit über 50 Jahren für kompetente Sexual-Aufklärung und Jugendberatung unter dem Dach der Marke BRAVO. Das Team ist beratend tätig und unterstützt bei Themen wie Pubertät, sexuelle Identität, Beziehungen, physische und psychische Gesundheit, Liebe, Sexualität und Entwicklung. Dennoch ersetzt unsere Beratung nicht den Besuch bei Facharzt oder -Psychologen. Hast du eine Frage an unser Team? Schreib uns unter: drsommerteam@bravo-family.de

