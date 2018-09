WASSER + WASSER Wasser plus Wasser ergibt einen Ozean. Und dieses Freundschafts-Meer kann euch (je nach Laune) ruhig und voll mit Verständnis, super Gespräche und viel Gelächter einbringen. Wenn aber zwei so sensible Elemente aufeinanderprallen, könnten Missverständnisse eine tosende Flut auslösen, die lange braucht, um wieder zu verebben.