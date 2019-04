LUFT + LUFT Luft plus Luft kann was ergeben? Genau: einen Sturm. Ihr kommt sehr gut miteinander aus, weil ihr euch ein Element teilt und somit eine ähnliche (Wind-)Richtung einschlagt. Aber wenn zwei so aufbrausende und neugierige Menschen wie ihr sich auf eine Sache einigen müssen, kann es schon mal einen Orkan geben - der aber schnell wieder abflaut.