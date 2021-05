Die Insta-Nacktbilder der Stars

Für ihr Nackt-Selfie auf Insta hat Model Ashley Graham nicht nur Komplimente erhalten. Viele Follower stören sich an dem Wort "big" (= groß, dick) in Ashleys Caption "nakie big girl" (= nackiges großes Mädchen) und wünschen sich stattdessen, dass Ashley Graham ihren Körper als "normal" bezeichnet. Daraufhin erklärt Ashley einem User, warum sie sich für diese Caption entschieden hat: "Ich weiß, was du meinst. Aber wenn du "dick" als positiv und liebenswert ansiehst, kannst du es so sehen, wie ich es tue. Ich liebe meinen dicken, starken, schönen Körper."