Pflege-Tipps für sexy Beine: Gut gebräunte Beine wirken einfach schlanker. Also ran an den Selbstbräuner! Wichtig: Mach vorher ein Peeling - so vermeidest du Bräunungsflecken. Dann die Creme schön gleichmäßig einmassieren. Produkt-Tipps: Rechts: "sun shimmer"-Make-up für sexy Beien (Rimmel, ca. 8 ?) Links: "holiday skin"-Bodylotion mit Selbstbräunungseffekt (bebe young care, ca. 5 ?)