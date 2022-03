Ist das ihr echter Name? Diese Stars nutzen Künstlernamen und wie sie wirklich heißen!

Viele Stars nutzen nicht ihre echten Namen, sondern weichen auf Künstlernamen aus. Die einen wollen damit ihre Identität schützen, mehr Privatsphäre oder einfach einen leichteren, cooleren, witzigeren (usw.) Namen haben. Künstlernamen kann man sich oft leichter merken, vor allem, wenn die echten Namen kompliziert sind. Viele Stars wollen mit ihren Bühnennamen auch ein bisschen rausstechen. Was auch immer der Beweggrund ist: Wir verraten dir, was die echten Namen deiner liebsten Stars, YouTuber*innen, Rapper*innen oder Schauspieler*innen sind – und wer die wahre Identität lieber für sich behalten will.

Die echten Namen der YouTuber & Stars: A-E

Adele: Voll ausgefallen: Die britische Sängerin hat ganze drei Vornamen! Dabei ist einer davon sogar eine Farbe. Sie heißt Adele Laurie Blue Adkins.

ApoRed: Der YouTuber aus Hamburg heißt mit bürgerlichem Namen Ahmad Nadim Ahadi.

Ashley Benson: Der "Pretty Little Liars"-Star heißt mit ganzem Namen Ashley Victoria Benson.

Bella Thorne: ,,Bella" ist eigentlich nur ihr Spitzname! Das crazy Hollywood-Girl wurde als Annabella Avery Thorne geboren.

Bebe Rexha: Ihren richtigen Namen hat sie ihren albanischen Wurzeln zu verdanken: Die Sängerin heißt Bleta Rexha.

Bella Hadid: Genau wie ihre Schwester ist das Model unter ihrem Kosenamen bekannt. Denn eigentlich heißt sie Isabella Khair Hadid.

Beyoncé: Auch die Königin des RnB hat einen Zweitnamen! Sie kam als Beyoncé Giselle Knowles-Carter zur Welt.

BibisBeautyPalace: BibisBeautyPalace hat kein Geheimnis aus ihrem echten Namen gemacht und schon früh verraten, dass sie Bianca Heinicke heißt. Mittlerweile heißt sie jedoch Bianca Claßen, da sie YouTuber Julienco aka Julian Claßen geheiratet hat.

Billie Eilish hat ihren Namen ein bisschen vereinfacht. Ihr ganzer Name lautet nämlich Billie Eilish Pirate Baird O'Connell. Jap richtig gehört, sie heißt tatsächlich "Pirate" wie der Pirat – so cool!

Bonnie Strange: Um Karriere zu machen, brauchte sie einen aufregenden Namen: Bonnie Strange klingt vor allem viel internationaler als Jana Weilert!

Britney Spears: Britney besitzt auch einen Zweitnamen: Die Ikone heißt Britney Jean Spears.

Heino: Witzig: Der ehemalige "DSDS"-Juror wurde als Heinz Georg Kramm geboren.

Helene Fischer: Gewusst? Helene heißt eigentlich Jelena Petrowna Fischer! Als deutsche Schlagersängerin passt Helene aber besser, findet die Blondine.

Hilary Duff: Verrückt - Der zweite Name der Schauspielerin ist eigentlich ein Männername. Sie wurde Hilary Erhard Duff genannt.

Jacob Sartorius: Wusstest du, dass Jacob nur sein zweiter Name ist? Eigentlich heißt der YouTuber nämlich Rolf Jacob Sartorius.

Jay-Z: Rapper Jay-Z heißt im wahren Leben Shawn Corey Carter. Doch als Rapper braucht man einen Künstlernamen.

Jennifer Lawrence: Ihr Zweitname ist ganz schön ungewöhnlich! Die Schauspielerin heißt Jennifer Shrader Lawrence.

Juju: Die "Vertrau Mir"-Rapperin heißt Judith Wessendorf.

Julienco: Juliencos bürgerlicher Name ist Julian Claßen.

Julien Bam: Er gehört zu den erfolgreichsten YouTubern/Creatorn in Deutschland. Sein echter Name ist Julien Zheng Zheng Kho Budorovits.

Justin Bieber: Seinen zweiten Vornamen kennen nur die größten Fans! Der hotte Sänger heißt Justin Drew Bieber. "Drew" heißt mittlerweile auch seine eigene Modemarke.

Die echten Namen der YouTuber & Stars: K-O

Katy Perry: Um nicht mit Schauspielerin Kate Hudson verwechselt zu werden, nannte sich Katy Perry um. Sie heißt nämlich Katheryn Elizabeth Hudson.

Katja Krasavice Auf ihrem Ausweis heißt sie Katrin Vogel. Die Künstlerin kommt ursprünglich aus Tschechien. Dort bedeutet "Krasavice" so viel wie "schöne Frau" – passt doch!

Kendall Jenner: Schlicht und schön: Das Supermodel heißt mit vollem Namen Kendall Nicole Jenner.

Kim Kardashian: Ihr zweiter Name ist geschlechtsneutral: Der Social Media-Star kam als Kim Noel Kardashian zur Welt.

Kisu: Viele von euch sind vermutlich schon seit Jahren Fan von YouTuberin Kisu. Bis heute hält die Mami ihren echten namen jedoch geheim.

Kit Harrington Der "Game of Thrones"-Star heißt Christopher Catesby Harington.

Kristen Stewart: Ausgefallen: Die Schauspielerin kennt man unter dem Namen Kristen Jaymes Stewart.

Kylie Jenner: Das 'K' scheint der beliebteste Buchstabe in ihrer Familie zu sein! Der Reality-Star heißt Kylie Kristen Jenner.

Liam Payne: Sein Zweitname ist klassisch englisch: Der 1D-Star heißt mit vollem Namen Liam James Payne.

Lil Wayne: Lil Wayne, Weezy oder Lil Tunechi - Der Rapper hat gleich drei Künstlernamen! Eigentlich heißt er aber Dwayne Michael Carter, Jr.

Liont: Seine Freunde nennen den YouTuber bei seinem ersten Vornamen. Doch er hat auch einen zweiten! Liont heißt bürgerlich Timo Mikal Torres.

Lisha und Lou: Spätestens seit "Das Sommerhaus der Stars" kennt jeder Lisha und Lou. Das YouTuber-Traumpaar war bei den Zuschauern extrem beliebt. Ihre bürgerlichen Namen wollen die beiden geheim halten, aber sie nennen sich selbst gerne "Mr. & Mrs. Savage".

Louis Tomlinson: Er heißt wie der englische Prinz: Der volle Name des 1D-Boys ist Louis William Tomlinson.

Lorde: Verrückt! Die Sängerin heißt gebürtig Ella Marija Lani Yelich-O’Connor, nennt sich aber Lorde.

Lucy Hale: Das "Pretty Little Liars"-Girl ignoriert seinen ersten Vornamen. Denn eigentlich heißt die Schauspielerin Karen Lucille Hale!

Madison Beer: Auch die Sängerin hat einen hübschen Zweitnamen: Ihr voller Name ist Madison Elle Beer.

Mark Forster: "Übermorgen", "Chöre" und "Au Revoir" – Mark Forster hat schon für viele Hits gesorgt. Aber wusstet ihr, dass sein echter Name eigentlich Mark Ćwiertnia ist? Der Sänger hat nämlich polnische Wurzeln.

Martin Garrix: Der Mega-DJ kommt aus Holland und heißt Martijn Gerard Garritsen. Weil das in anderen Ländern aber kaum jemand aussprechen kann, vereinfachte der 21-Jährige kurzerhand seinen Stage-Name.

Michael Wendler: Die meisten von euch werden ihn vermutlich nur als "Der Wendler" kennen. Ein Künstlername, der sich eingebrannt hat, dabei heißt der Schlagersänger in echt Michael Norberg. Geboren ist er mit dem Nachnamen Skowronek, aber EGAL!

Miley Cyrus: Obwohl sie eigentlich als Destiny Hope geboren wurde, nannte sie nie jemand so. Sie machte ihren Spitznamen also offiziell zu ihrem Vornamen! Der Disney-Star heißt heute Miley Ray Cyrus.

Moji: Ohne Maske, ohne mich – lautet bisher das Motto von Moji. Der YouTuber hat bisher weder sein Gesicht gezeigt, noch seinen echten Namen verraten. Aber in einem Q&A hat er zumindest mal gesagt, dass er sein Gesicht irgendwann zeigen wird, er weiß nur noch nicht wann. Vielleicht erfahren wir dann auch seinen echten Namen.

MontanaBlack: Der YouTuber wird von seinen Fans oft nur "Monte" genannt, sein echter Name ist jedoch Marcel Eris.

Mrs Bella Der Klarname der Beauty-YouTuberin ist nicht bekannt – und das soll auch so bleiben. Eine Zeit lang kursierte im Internet, dass sie Isabella Schmidt sei, das hat sie jedoch vor einiger Zeit in ihrer Instagram-Story verneint.

Niall Horan: Das 1D-Mitglied heißt mit Zweitnamen James. Sein voller Name lautet also Niall James Horan.

Nicki Minaj Die US-Rapperin hat einen echt schönen, exotischen Namen: Onika Tanya Maraj.

Nico Santos Der Supersänger heißt in Realität Nico Wellenbrink

Niekbeats: Der echte Name des Twitch-Stars ist bisher noch nicht bekannt.

Nina Dobrev: Die Schauspielerin hat ihren Künstlernamen stark vereinfacht. Denn eigentlich heißt sie Nikolina Konstantinova Dobreva.

Die echten Namen der YouTuber & Stars: P-T

Pharrell: Den Zweitnamen des Musikproduzenten kennen nur seine größten Fans! Er heißt nämlich Pharrell Lanscilo Williams.

Rebel Wilson: Der "Pitch Perfect 2"-Star heißt in Wirklichkeit Melanie Elizabeth Bownds. Doch der Name war der Comedy-Queen viel zu langweilig...

Rewinside: Der YouTuber wird von den meisten eigentlich nur "Rewi" genannt. Sein echter Name ist Sebastian Meyer.

Rezo Hat bereits verraten, dass sein Künstlername keine tiefere Bedeutung hat. Über seinen echten Namen möchte er jedoch nicht sprechen. Es gibt einige Seiten, die meinen seinen echten Namen herausgefunden zu haben. Wir sind jedoch der Meinung: Wer seine Privatsphäre schützen möchte, sollte dies auch dürfen.

Rita Ora: Ihren zweiten Namen hat die Sängerin ihrer östlichen Herkunft zu verdanken! Als Rita Sahatçiu Ora wurde sie 1990 in Jugoslawien geboren.

Rihanna: Die Sängerin wurde als Robyn Rihanna Fenty geboren, fand ihren zweiten Namen aber schöner als den ersten! Heute nennt sie niemand mehr Robyn.

Saftiges Gnu: Natürlich ist Saftiges Gnu nicht der richtige Name der Gamerin. Eigentlich heißt sie nämlich Jasmin.

Selena Gomez: Hübsch, kurz und klassisch: Der volle Name der ,,Fetish"-Sängerin lautet Selena Marie Gomez.

Shailene Woodley: Ihr Zweitname bedeutet ,,gottgewollt" - Die Schauspielerin wurde Shailene Diann Woodley getauft.

Shawn Mendes: Der Sänger hat sogar gleich zwei weitere Vornamen! Sein kompletter Name lautet Shawn Peter Raul Mendes.

Shay Mitchell: Ihr Künstlername ist eine Mischung aus ihren ersten beiden Vornamen: Die Schauspielerin heißt eigentlich Shannon Ashley Mitchell.

Shindy Wenn er nicht gerade Rapper ist, heißt er Michael Schindler.

Simex: Der YouTuber Simex hat über 600.000 Abos auf seinem Kanal. Auch, wenn er sein Gesicht und seine Freundin Elizabeth Sanchez regelmäßig in Videos zeigt, bleibt sein echter Name geheim. Auf seinem Zweitkanal heißt er dafür "Simi".

Shirin David: Die YouTuberin heißt in echt Barbara Shirin Davidavičius. Von Freunden wird sie auch „Babsi“ genannt.

Sido: Weil sein voller Name so gar nicht nach Gangster-Rapper klingt, dachte er sich einen anderen aus. Eigentlich heißt der Ost-Berliner aber Paul Hartmut Würdig.

SYou: Quality Gaming, Vlogs und Gaming Challenges findet ihr auf dem Account von SYou – nur seinen echten Namen, den findet ihr dort nicht. Ein bisschen Privatsphäre hat sich jeder mal verdient.

Taylor Swift: Tay hat einen süßen Zweitnamen! Sie heißt Taylor Alison Swift.

The Weeknd: Weil es bereits eine Band mit dem Namen ,,The Weekend" gab, ließ er das "e" in seinem Künstlernamen einfach weg. Im wahren Leben heißt der Kanadier aber Abel Makkonen Tesafaye.

Troian Bellisario: Die "Pretty Little Liars"-Darstellerin heißt mit vollem Namen Troian Avery Bellisario.

Die echten Namen der YouTuber & Stars: U-Z

Videozeugs: Die YouTuberin hat in ihrer Instagram-Bio stehen, dass sie Feli heißt. Ein Nachname ist bisher nicht bekannt.

Zach Galifianakis: Der Schauspieler hat einen besonders ausgefallenen Zweitnamen! Mit vollem Namen heißt er Zach Knight Galifianakis.

Zara Larsson: Den Zweitnamen lässt unsere Lieblings-Schwedin einfach weg: Sie heißt aber Zara Maria Larsson.

Zayn: Seit neuestem ist sein Nachname nicht mehr Teil seines Künstlernamens - Dabei heißt Zayn eigentlich Zain Javadd Malik.

Zendaya: Ihr Vorname bedeutet ,,die Dankbare"! Die 20-Jährige wurde von ihren Eltern Zendaya Maree Stoermer Coleman genannt.

Zombey: ist mit seinen Let's Plays berühmt geworden und hat über 2 Millionen Abos auf YouTube. Sein echter Name ist Michael Rankl.

