Finger weg! Das sind die dümmsten Anmachsprüche

Solange es Singles gibt, wird es auch dumme Anmachsprüche geben. Wahrscheinlich haben schon die Neandertaler versucht ihre*n Auserwählte*n mit einem blöden Spruch wie „Wollen wir zusammen in den Winterschlaf gehen?“ anzumachen – und die Keule kam danach 😜 Aber auch heute, in Zeiten von Instagram und Tiktok, oder Dating-Apps wie Tinder 🔥 oder Bumble 🐝 stellt uns Flirten vor eine Herausforderung. Leichter wird es jedenfalls nicht. Aber was soll man nur sagen? Ein dummer Anmachspruch kann nicht schaden – naja . . . vielleicht doch! Anwendung auf eigene Gefahr!

Was ist an dummen Anmachsprüchen so toll?

Warum es so bescheuerte Pickup-Lines noch immer gibt? Puh – Wohl, weil sie SO dermaßen cringe sein können, dass es schon wieder unterhaltend ist. Jemanden Fremdes anzusprechen ist – sind wir mal ehrlich – superschwer und eine echt fiese Situation. Dein Gegenüber kennt dich nicht und du hast auch nicht den leisesten Plan, wie er/sie ticken könnte. Wie soll man da jemanden anmachen und auch noch cool 😎 bleiben? Auf die Liebe auf den ersten Blick würden wir uns jedenfalls nicht verlassen. Aber vielleicht auf Humor? Ein (absichtlich) peinlicher Spruch könnte das Eis vielleicht echt brechen – oder zumindest dazu führen, dass ihr schon mal miteinander redet.

Anmachsprüche: Dumm oder cool?

Wer wirklich ernsthaft einen Mann/Frau – einen Menschen ❤️ – von sich überzeugen will, sollte wahrscheinlich lieber die Finger von Anmachsprüchen lassen. Es gibt leider viel zu viele schlechte Witze, die keiner hören will . . . Außer vielleicht: du machst aus der Dummheit eine Tugend und übertreibst das ganze Ding total. Dann ist (hoffentlich) klar, dass du einen Witz machst und versuchst mit Humor das Eis zu brechen. Und wer weiß: der richtige dumme Anmachspruch im passenden Moment kann wahrscheinlich wirklich beim Flirten helfen! 💯

Also – sch**ß drauf – und leg los. Zu verlieren gibt es ja eh nichts! Nur zu gewinnen – und bitte diese Sprüche nicht zu ernst nehmen ;) Try not to cringe.

Die Hitliste der dümmsten Anmachsprüche

Hast du grad gepupst? 👃🏽 Mir bleibt nämlich die Luft weg!



👃🏽 Mir bleibt nämlich die Luft weg! Wie ist dein Transformer Name? Optimus Fine?!



Gott gab mir alles – nur deine Nummer nicht.



– nur deine Nummer nicht. Ich hab ’ne Packung Skittles im Mund – willst du mal vom Regenbogen kosten? 🏳️‍🌈



🏳️‍🌈 Bist du Google? Denn du bist alles, wonach ich immer gesucht habe.



Denn du bist alles, wonach ich immer gesucht habe. Du solltest einen eigenen Burger 🍔 bei McDonald’s haben. Den McCute.



Ich glaub mit meinen Augen stimmt was nicht. Ich kann nicht aufhören, dich anzustarren. 👀



So, hier bin ich! Was sind deine anderen beiden Wünsche? 🧞‍♂️



Was sind deine anderen beiden Wünsche? 🧞‍♂️ Darf ich dich auf ein paar Drinks 🍹 einladen, oder willst du mich wirklich den ganzen Abend lang hässlich finden?



oder willst du mich wirklich den ganzen Abend lang hässlich finden? Auf einer Skala von 1 bis 10 bist du eine 9 – Und mit mir eine 10!



Deine Augen passen gut zu meiner Bettwäsche.

Check hier wirklich witzige Konter-Sprüche für jede Situation!

Mein Name ist Microsoft, wollen wir nicht mal zusammen abstürzen?



Du schuldest mir einen Drink. Als ich dich gesehen hab, ist mir meiner runtergefallen.



Als ich dich gesehen hab, ist mir meiner runtergefallen. Bist du ein Wlan? 📶 Ich fühle eine Verbindung zwischen uns!



📶 Ich fühle eine Verbindung zwischen uns! Mit dir würde ich nie verstecken spielen! Jemand wir du ist schwer zu finden!



Ist das der Hogwarts Express? 🧙🏽‍♀️ Es fühlt sich an, als gingen wir beide auf eine magischen Reise!



🧙🏽‍♀️ Es fühlt sich an, als gingen wir beide auf eine magischen Reise! Du kannst leider nicht mit mir ins Kino. Da darf man keine eigenen Snacks mitnehmen. 🍫



Ich bin so schlecht im Bett – das musst du erlebt haben!



– das musst du erlebt haben! Kannst du essen? Kannst du gehen? Lass uns essen gehen! 🍕



Hast du Zucker gefrühstückt, oder warum bist du so süß?



oder warum bist du so süß? Ich glaub, ich werd ohnmächtig! Kannst du bitte Mund-zu-Mund-Beatmung machen? 👄



Du musst der wahre Grund für die globale Klima-Erwärmung sein. 🌎



sein. 🌎 Wow, du riechst so gut! Verrätst du mir den Namen deines Parfüms, damit ich's mir kaufen und immer an dich denken kann?



Verrätst du mir den Namen deines Parfüms, damit ich's mir kaufen und immer an dich denken kann? Sorry, ich möchte dich nicht dumm anmachen, aber ich hätte nichts dagegen, wenn du es tust ...



aber ich hätte nichts dagegen, wenn du es tust ... Wenn du nicht weißt, wo du mit deinen Händen hinsollst – gib sie mir, ich halt sie für dich fest!

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->