Die dickste Katze der Welt! 😸

Katze Liznya ist eine keiner Instagram-Star

Mit Kefir hatten wir ja schon die größte Hauskatze der Welt, jetzt haben wir noch die wahrscheinlich dickste Hauskatze der Welt für euch: Liznya. Auf Instagram ist die Katze mit über 9500 Followern schon ein kleiner Star.

______________

DAS HAT ANDERE INTERESSIERT:

Riesen-Kröte tötet Hunde! 😱

Das ist der größte Hund der Welt! 🐶

Shoppen und sparen! Das sind die besten Tages Deals bei Amazon! *

_______________

Ihren russischen Besitzern wird Tier-Missbrauch vorgeworfen, gegen diese Anschuldigungen wehren sie sich aber: Sie wird nicht mit Futter vollgestopft und bekommt nur das, was ihnen von dem*der Tierarzt*Tierärztin empfohlen wird. Und das seitdem Liznya während und nach der Schwangerschaft so viel an Gewicht zugenommen hat.

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Liznya ist auf Diät

Gemästet wird die Katze auf jeden Fall nicht. Sie ist sogar auf Diät und verschmäht nach Aussagen der Besitzer sogar jegliches Futter, bis auf ihr Diät-Futter. Gegen die Gewichtszunahme waren sie lange Zeit machtlos und immer wieder holten sie ich Rat von Expert*innen und stimmten die Diät immer wieder neu ab. Aktuell nimmt Liznya zwar nicht mehr an Gewicht zu, aber sie nimmt leider auch nicht ab. Bei der nächsten Ernährungsumstellung klappt das dann aber bestimmt auch noch – und das Wichtigste ist ja, dass es ihr gut geht und sie sich wohlfühlt. 🐱

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

*Affiliate-Link

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->