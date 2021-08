Die coolsten Partyspiele: Wer bin ich?

Grundregeln für "Wer bin ich?"

Die Regeln beim Partyspiel "Wer bin ich?" sind eigentlich relativ einfach. So wie beim Party-Klassiker "Wahrheit oder Pflicht". Jeder der Mitspieler schreibt auf einen Post-It den Namen einer bekannten oder unbekannten Person. Es dürfen auch Comic-Figuren oder Gegenstände sein. Wenn alle einen Namen auf ihren Zettel geschrieben haben, reichen sie den Zettel an die Person rechts von ihnen weiter. Keiner darf sehen, was auf seinem Zettel steht. Anschließend kleben sich alle den Zettel auf die Stirn. Einer fängt an, der Gruppe Fragen über seine Person/Gegenstand zu stellen und die anderen dürfen nur mit „Ja“ oder „Nein“ antworten. Sobald eine Frage mit „Nein“ beantwortet wird, ist die nächste Person an der Reihe. Das ganze Spiel endet, sobald alle Beteiligten erraten haben, was auf ihrem Zettel steht.

"Wer bin ich?": Die wichtigsten Regeln im Überblick

1. Die Fragen dürfen nur mit „Ja" oder "Nein" beantwortet werden.

2. Keiner darf sehen, was bei ihm selbst auf dem Post-It steht.

3. Sobald die Runde deine Frage mit „Nein“ beantwortet, ist dein Nachbar dran.

4. Du hast gewonnen, sobald du als erstes erraten hast, was auf deinem Zettel steht.

"Wer bin ich?" Spiel-Ideen: Promis

Du hast Geburtstag oder ein paar Freunde*innen zu dir eingeladen, aber kennst keine lustigen Gruppenspiele? Dann haben wir hier für dich den perfekten Icebreaker. Mit dem Spiel "Wer bin ich?" bringst du nicht nur jeden zum Lachen, sondern lockerst jede noch so angespannte Stimmung auf. Schlechte Laune? Fehlanzeige! Hier zeigen wir dir verschiedene Kategorien des Spiels! ⤵️

Promis:

Beim Promis erraten kannst du richtig kreativ werden, denn schließlich gibt es eine Menge Leute die mehr oder weniger prominent sind. Hier einige Beispiele:

Schauspieler*innen: Madelaine Petsch, Millie Bobby Brown, Noah Centineo

Madelaine Petsch, Millie Bobby Brown, Noah Centineo Sänger*innen oder Rapper*innen: Mike Singer, Ariana Grande, Justin Bieber, Capital Bra, Shawn Mendes, Camila Cabello, Lewis Capaldi

Mike Singer, Ariana Grande, Justin Bieber, Capital Bra, Shawn Mendes, Camila Cabello, Lewis Capaldi YouTuber*innen: Bibisbeautypalace, David Dobrik, Dagi Bee, xLeata, Paola Marie

"Wer bin ich?" Spiel-Ideen: Fiktive Personen

Fiktive Personen:

Auch hier gibt es einige Gesichter, die dir bekannt vorkommen sollten und deinen Mitspielern sicher auch. Doch ob sie darauf kommen werden? Sieh selbst.

Donald Duck

Pumuckl

Schneewitchen

Barbie

Gandalf

Garfield

Biene Maja

Harry Potter

"Wer bin ich?" Spiel-Ideen: Gegenstände

Da du ja wirklich sein darfst, was du willst, kannst du auch ein Gegenstand sein, oder? Auch hier sind deiner Kreativität keine Grenzen gesetzt. 😊

Gießkanne

Bratpfanne

Eierbecher

Schere

Blumentopf

Zaun

Stehlampe

Tastatur

Kopfhörer

Wimperntusche

Zahnbürste

Teekanne

"Wer bin ich?"-Spiel-Ideen: Politiker

Natürlich kannst du auch den Namen eines Politiker*in auf einen Zettel schreiben. Diese Kategorie ist auf jeden Fall anspruchsvoller und schwieriger als die anderen.

Angela Merkel

Donald Trump

Barack Obama

Wladimir Putin

Arnold Schwarzenegger

John F. Kennedy

"Wer bin ich?"-Spiel-Ideen: Tiere

Natürlich bieten sich auch Tiere super zum Erklären an. Wie wäre es mit einem Tier aus unserer Liste?

Elefant

Maus

Giraffe

Hund

Katze

Affe

Schlange

Bär

"Wer bin ich?"-Spiel-Ideen: Disney-Figuren

Wenn deine Freunde*innen und du Profis in der Kategorie Disney seid, dann ist das auf jeden Fall ein großer Spaß für euch. 😊 Und wenn du dich in der Disney-Welt nicht so auskennst, dann wird es vielleicht noch lustiger. 😅

Elsa

Simba

Cinderella

Arielle

Nemo

Jasmin

Belle

Mulan

Scar

Genie

