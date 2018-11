Die besten Tanzfilme

Make It Happen Lauryn Kirk (Mary Elizabeth Winstead) träumt schon seit ihrer Kindheit davon Tänzerin zu werden, stattdessen arbeitet sie in einem kleinen Kaff bei ihrem Bruder in der Autowerkstatt. Eines Tages wagt sie sich nach Chicago, um sich ihren Lebenstraum zu erfüllen. Doch wie es das Schicksal will, kommt alles anders: nach einer verpatzten Aufnahmeprüfung in einer berühmten Tanzschule, traut sie sich vor Scham nicht mehr nach Hause. Um über die Runden zu kommen, fängt sie in einem berüchtigtem Nachtclub „Ruby“ als Buchhalterin an. Als eines Abends eine Tänzerin ausfällt, wittert Lauryn ihre große Chance.