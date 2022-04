Die besten Sprüche für mehr Coolness im Leben

Coole Sprüche gegen fiese Lehrer

Ganz ehrlich: In jeder Schule gibt es doch mindestens einen fiesen Lehrer, der dich so sehr nervt, dass du regelmäßig die Fassung verlierst! Ab sofort bleibst du cool. 😎 Wie das gelingt? Einfach extra nett sein und dem Lehrer so wenig Gründe wie möglich geben, verärgert zu sein. Und wenn er dir das Leben doch mal schwer macht, kannst du mit kurzen Witzen die gesamte Klasse zum Ablachen bringen und mit echter Coolness kontern. Hier kommen die besten Sprüche:

Habe im Traum den Wecker ausgemacht. Upps … War wohl gar kein Traum. 😴

Ich stehe ja auf schwarzen Humor, aber dieses "Guten Morgen" find ich trotzdem übertrieben!

Sorry, bin gerade etwas neben der Spur. Ist aber sehr schön da! 😇

Wer am Morgen verknittert aufsteht, hat am Tag die besten Entfaltungsmöglichkeiten!

Ich spreche nur mit mir selbst. Manchmal brauche ich halt auch mal kompetente Beratung! 🤭

Die Hausaufgaben rufen? Dann ruf ich einfach später zurück. 😅

Um aus Shakespeares "Hamlet" Akt 4, Szene 5, Vers 28 zu zitieren: Nein.😉

Sprüche für mehr Coolness bei Mitschülern

Zickenkrieg und dumme Sprüche sind eigentlich ganz normal im Leben. Mit manchen Menschen kommen wir eben mehr, mit anderen weniger klar. Manche Leute nerven einfach und machen uns das Leben zur Hölle. Gerade Mitschüler sind manchmal echt gemein. Um solche Leute zum Schweigen zu bringen, kannst du mit coolen Konter-Sprüchen zeigen, dass du taff bist:

Das trifft mich jetzt ungefähr so hart wie Wackelpudding.

Kannst du das auch rückwärts?

Ich würde mich ja entschuldigen, aber es tut mir einfach nicht Leid.

Ich passe mich nur meiner Umgebung an!

Wieso verdrehst du die Augen? Suchst du dein Gehirn?

Wenn ich deine Meinung hören will, werde ich's dir schon sagen!

Lüg doch bitte etwas klüger. Meine Intelligenz fühlt sich verarscht.

Wenn ich dir jetzt Recht gebe, liegen wir beide falsch.

Es liegt nicht an dir, sondern an mir: Ich habe Besseres verdient.

Wenn deine Augen nach dem Teetrinken wehtun, solltest du mal versuchen, den Löffel aus der Tasse zu nehmen!

Ich streite nicht – ich erkläre, warum ich Recht habe.

Die besten Sprüche für nervige Eltern

Während du dich darüber ärgerst, dass deine Eltern dir jetzt zum 20. Mal die Frage stellen, wie es in der Schule war, vergiss nie: Sie sind auf deiner Seite. Und ganz egal, wie sehr sie dich nerven – gib ihnen immer das Gefühl, dass sie Recht haben. Mit diesen Coolness-Sprüchen wird das Leben mit nervigen Eltern garantiert leichter, der Streit ist schnell geklärt und du sammelst gleich jede Menge Gute-Laune-Punkte:

Ich spreche fließend ironisch und das sogar mit sarkastischem Akzent.

Nutella hat halt nur wenige Vitamine. Deshalb muss man relativ viel davon essen.

Wer anderen eine Grube gräbt, ist ein Bauarbeiter.

Schauen wir mal, dann sehen wir schon!

Mein Verhalten ist taktisch oft vielleicht unklug, dafür emotional sehr notwendig.

Also gestern war hier noch aufgeräumt. Schade, dass du es verpasst hast.

Ich bin nicht stur, ich bin meinungsstabil.

Mach dir keine Gedanken. Mach dir lieber Pizza.

Erwachsen werden? Ich mache nicht jeden Mist mit.

Cool bleiben: So bleibst du ruhig und wirst nicht wütend

Wenn wir uns über dumme Sprüche ärgern, wütend oder sauer sind, können wir meist keinen klaren Gedanken im Leben fassen. Dein Blutdruck steigt, das Herz rast - aber wohin mit der Wut? Verabschiede dich von dem Gedanken, dass Menschen immer so reagieren, wie du es dir vorstellst! Atme fünf bis zehn Mal ganz langsam und tief durch. Du wirst merken, wie schnell dein Stresslevel nach einem blöden Spruch sinkt und du deine Coolness zurück gewinnst. Übrigens: Wenn dir mal jemand per Messenger das Leben schwer macht und dich nervt, könnten auch diese lustigen WhatsApp-Sprüche für deinen Status Konter geben! Probier es aus!

