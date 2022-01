Sex-Stellungen: Die beliebtesten Positionen!

Sexstellungen sorgen für Abwechslung im Bett. Denn das Wichtigste für guten Sex ist, dass er euch beiden Spaß macht und jeder auf seine Kosten kommt! Welche die beliebtesten Positionen sind und welche für einen intensiveren Orgasmus sorgen, erfährst du hier...

Wie bring ich mehr Abwechslung in den Sex? Was kann ich als Junge oder Mädchen tun, um meinen Schatz so richtig zu verwöhnen? Immer wieder erreichen uns solche Fragen. Hier kommen Sexstellungen ins Spiel! Lasst eure Lust frei, probiert euch aus und findet heraus, was euch am Besten gefällt! Hier gibt's jede Menge Tipps und Anregungen für Paare, die sich körperlich näher kommen wollen.

Gibt es die perfekte Sexstellung?

Gut zu wissen ist: Nicht jedem gefällt jede Sexposition und ständiges Wechseln erleben einige sogar eher als anstrengend anstatt als aufregend. Also mach Dir keinen Stress, im Bett etwas besonderes leisten zu müssen. Schöner Sex ergibt sich mehr aus dem Moment und ist nicht immer mit körperlicher Anstrengung verbunden. Also geh Deine neuen körperlichen Erfahrungen langsam an. Lass Deinen Schatz wissen, was du magst und welche Sexstellung dir eher nicht so gefällt. Das ist der Weg auf dem jeder herausfinden kann, wie Sexualität wirklich schön sein kann.

Sexstellung: Missionarsstellung

Doch die meisten Jugendlichen haben ihren ersten Sex in der sogenannten "Missionars-Stellung": Das Mädchen liegt auf dem Rücken und der Junge auf ihr. Das Schöne an dieser Liebesposition: Ihr seid Euch sehr nah, könnt einander in die Augen sehen, miteinander reden und Euch küssen. Auch hat Deine Freundin die Möglichkeit, Deinen Penis mit ihrer Hand zum Scheideneingang zu führen. So gelingt das Eindringen leichter.

Die Missionarsstellung!

Sexstellung: Liebesschaukel

Perfekt für Frischverliebte und alle Romantiker, die nie genug voneinander bekommen! Keine Stellung ist so innig wie diese: Ihr könnt knutschen, habt immer Blickkontakt und könnt euch streicheln. Sooo vertraut und total entspannt, weil ihr euch hier ganz sanft und langsam zur Ekstase schaukelt ... Er sitzt dabei auf dem Bett, den Oberkörper aufrecht. Sie setzt sich rittlings auf ihn.

Die Wiegestellung!

Gerade für Jungs, die öfter zu früh kommen, ist diese Position super. Sie ermöglicht es dir zum einen, dich vollkommen auf deine Freundin und ihre Bedürfnisse zu konzentrieren. Besonders Girls lieben diese Stellung, weil sie so innig und vertraut ist – und ER nicht zu tief in dich eindringen kann. Perfekt also besonders für Mädels, deren Freunde einen langen Penis haben! Du sitzt dabei auf ihm und schaukelst mit der Hüfte sanft vor, zurück oder im Kreis. Das Tempo gibst du vor! Tipp: Willst du ihn doch tiefer spüren, lehn deinen Oberkörper zurück. Um dich nicht zu sehr zu verrenken, lass dich dabei von deinem Freund an den Händen festhalten.

Sexstellung: Wilder Ritt

Bei dieser Stellung sitzt, kniet oder hockt das Mädchen auf dem Jungen, der auf dem Rücken liegt. So kann sie das Tempo steuern und bestimmen, wie tief er in sie eindringt. Top: Ihr könnt euch in die Augen schauen und euch küssen, das macht es total innig!

Die Reiterstellung!

Jungs können sich in dieser Sexstellung perfekt entspannen – dadurch hält ER länger durch. Außerdem hast du beide Hände frei, um deine Liebste zu streicheln! Du kannst ihren Po mit beiden Händen festhalten und so ihre Bewegungen steuern. So zeigst du ihr, welches Tempo du gern hast. Am schönsten ist aber, sich einfach zurückzulehnen und zu genießen ... Für Mädchen ist die Stellung oft erst mal eine Überwindung, dafür gibt es aber überhaupt keinen Grund! Denn: In dieser Position bist DU der Boss. Du entscheidest über Tempo, Intensität, und ganz nebenbei wird deine Klitoris perfekt stimuliert, ohne dass du die Hände benutzen musst!

