Die besten Nutella Rezepte

Nutella Donuts

Für 12 Donuts brauchst du:

3 EL Öl

150 g Zucker

2 Eier

250 g Mehl

½ TL Backpulver

½ TL Natron

60 g Kakao

1 Prise Salz

250 ml Milch

1 TL Vanille-Extrakt

6 EL Nutella

Streusel

Donutform

So geht’s: Öl mit Zucker schaumig schlagen und Eier einzeln einrühren. In einer zweiten Schüssel Mehl, Backpulver, Natron, Kakao und Salz mischen und unter die Eimischung mixen. Dann Milch und Vanille unterrühren. Teig in Donutformen füllen, für ca. 10–15 Min. in dem auf 180 Grad vorgeheizten Ofen backen. Wenn die Donuts abgekühlt sind, mit Nutella bestreichen und Streusel daraufgeben. Hmmmm, so lecker!

Rezept für Nutella Kekse

Mit nur drei Zutaten kannst du Nutella Kekse zaubern. Shutterstock

Aller guten Dinge sind drei! Für die Nutella Kekse brauchst du nur drei Zutaten, ein super schnelles und einfaches Rezept:

250 g Nutella

1 Tasse Mehl (150 g)

1 Ei

So geht's: Nutella, Mehl und das Ei in eine Schüssel geben und vermischen. Wer von Schokolade nicht genug bekommt, kann noch kleine Schoko-Stückchen in den Teig geben. Aus dem Teig flache Schokokekse formen und auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen. Im auf 180 Grad vorgeheizten Ofen ca. 10 Minuten backen.

Nutella Shake

Shake it: Nutella schmeckt nicht nur auf dem Brot, probier doch mal einen Nutella Shake. Shutterstock

Karamell trifft Nutella: Eine mega Kombi! Die Zutaten für 1 Nutella Shake:

2 Tassen Milch

Karamellsirup

2 EL Nutella

1 Prise Zucker

1 EL lauwarmes Wasser

etwas Nutella

1 Handvoll kleine Marshmallows

1 bunter Donut

1 Schokoriegel

Waffelstückchen zum Verzieren

So geht’s: Milch im Topf erwärmen, etwas Karamellsirup hinzugeben. Von der Karamellmilch etwas abfüllen und 2 EL Nutella hinzugeben. Karamellmilch in ein hohes Glas oder einen hohen Becher füllen und die Schokomilch hinzugeben. Eine Prise Zucker mit lauwarmem Wasser verrühren, den Glas-/Becherrand zuerst mit dem Zuckerwasser und dann mit Nutella einstreichen. Marshmallows darauf! Jetzt noch die Süßigkeiten als Topping auf den Shake geben und genießen.

Nutella Brownies

Schokoladig, saftig, lecker: Was will man mehr? Shutterstock

Dank Nutella werden die Brownies noch schokoladiger, ein Traum! Für die Nutella Brownies brauchst du:

250 g Butter

120 g Zartbitter-Schokolade

1 Ei

100 g brauner Zucker

1 Prise Salz

80 g Mehl

20 g Back-Kakao

½ TL Backpulver

4 EL Nutella

So geht’s: Butter in Stückchen in einem Topf bei schwacher Hitze schmelzen. Schokolade zerstückeln und zugeben. Ei, Zucker und Salz mit dem Handmixer 3–4 Min. cremig schlagen. Schokoladenbutter vom Herd nehmen und in die Eiermasse rühren. Mehl, Kakao und Backpulver mischen, unter die Masse rühren. Teig auf ein mit Backpapier ausgelegtes, tiefes Backblech geben und glatt streichen. Bei 200 Grad ca. 25 Min. backen. Nach dem Backen in kleine Stücke schneiden und die Brownies stapeln. Das Beste kommt zum Schluss: Nutella auf die noch warmen Brownies geben. Fertig!

Pancakes mit Nutella

Mehr ist mehr: Pancakes mit Schoko- & Nutella-Soße. Shutterstock

Schoko Deluxe: Für die fluffigen Pancakes brauchst du:

1 Ei

200 g Mehl

1 TL Backpulver

1 Tütchen Vanillin-Zucker

1 Prise Salz

etwas Milch

Butter für die Pfanne

1 Tafel Schokolade

3 EL Nutella

Handvoll Heidelbeeren

So geht’s: Ei trennen. Mehl, Backpulver, Eigelb, Zucker und Salz mit Handmixer verrühren. Etwas Milch hinzu, erneut mixen. Eiweiß steif schlagen und unter die Masse heben. Gib ein Stück Butter in die heiße Pfanne und schöpf mit einer Kelle aus der Teigmasse jeweils eine Portion. Back diese bei mittlerer Hitze ca. 2–3 Min. pro Seite goldbraun. Schokolade schmelzen (1 Min. in der Mikro), über die Pancakes kippen, ebenso die in der Mikro geschmolzene Nutella. Heidelbeeren über die Pancakes streuen. Lass es dir schmecken!