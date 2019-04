Die besten Kinect-Games

Kinect:Workout trifft Spielspaß! Wir zeigen dir die Games, die du auf der Xbox 360 mit Kinect nicht verpassen solltest.

Seit rund drei Jahren gibt es schon Kinect - eine pfiffige Peripherie für die Xbox 360, die dank Kamera, Mikro und Infrarot-Sensor Bewegungen, Gesichter und Stimmen wahrnehmen kann. Dutzende Spiele sind seither für Kinect erschienen - manche eher nervig und mies zu bedienen, andere perfekt an die Möglichkeiten der Bewegungssteuerung angepasst. Wir präsentieren dir die Titel, die du auf Xbox 360 mit Kinect nicht verpassen solltest.

Kinect Sports (Microsoft, ca. 15 Euro)

© Microsoft

Was Wii Sports für die Nintendo-Konsole ist Kinect Sports für die Xbox 360: In sechs Disziplinen trittst du hier vor dem Fernseher an, dank Kinect allerdings mit leeren Händen - ab sofort ist der Körper dein Controller. Die Sportarten - Fußball, Tischtennis, Bowling, Boxen, Beach Volleyball und Hürdenlauf - sind witzig umgesetzt, jagen den Puls in die Höhe und machen (wenn man nicht gerade alleine zockt) ziemlich Laune. Als Party-Game ist Kinect Sports bis heute erstklassig! Und wenn du dir die rund fünf Euro teurere Ultimate Collection holst, bekommst du noch Tennis, Skifahren, Darts, Golf, Baseball und Football oben drauf.

Your Shape Fitness Evolved 2012 (Ubisoft, ca. 20 Euro)

© Ubisoft

Ubisofts Your Shape-Reihe gibt's schon eine gute Weile, die Xbox 360-Episode aus dem vergangenen Jahr ist die beste: Mit verbesserter Körpererkennung, lehrreichem Feedbacksystem und einer Unmenge von Übungen ist Your Shape Fitness Evolved 2012 das professionellste und motivierendste Fitness-Game, das du dir nach Hause holen kannst. Trainieren, Tanzen, ehrgeizige Ziele erreichen - mit diesem Spiel lässt sich sogar das teure Fitness-Studio sparen.

Dance Central 3 (Microsoft, ca. 15 Euro)

© Microsoft

Der Name bürgt für Qualität: Das US-Studio Harmonix hat die Musikspiele Guitar Hero und Rock Band erfunden und für Microsoft drei Kinect-Tanzspiele entwickelt. Alle drei Dance Central-Teile sind empfehlenswert, die letzte Episode ist allerdings die ausgefeilteste. Bis zu acht Spieler dürfen hier gemeinsam eine äußerst vielfältige Musikauswahl genießen (die mit 40 Titeln zwar nicht super umfangreich ist, mit den Songs aus den Vorgängern aber aufgestockt werden kann). Wenn du Rhythmus-Gefühl besitzt und dich durch ein Tanzspiel so richtig fordern lassen willst, dann ist Dance Central 3 erste Wahl.

Child of Eden (Ubisoft, ca. 10 Euro)

© Ubisoft

Tetsuya Mizuguchi ist ein Genie im Verbinden von Ton, Bild und Bewegung - das hat der japanische Spielemacher schon mit den Kult-Games Space Channel 5 und Rez bewiesen. Child of Eden ist sein jüngstes Meisterwerk für Kinect: Mit geschickten Armbewegungen markierst du Bildschirmpunkte, während das Spiel dich durch ein fantasie- und effektvolles Universum führt. Nur selten lassen sich Musik und Klänge so intensiv erleben wie mit diesem Kinect-Meisterwerk.

Steel Battalion Heavy Armor (Capcom, ca. 13 Euro)

© Capcom

Auch Action-Fans können mit Kinect ihren Spaß haben: Steel Battalion Heavy Armor schickt dich am Steuer einer gewaltigen Kampfmaschine - eines Mechs - in den Krieg der Zukunft, der unglaublich atmosphärisch und packend inszeniert ist. Die Steuerung des Mechs ist nicht einfach, aber mit etwas Übung lenkst du dein tonnenschweres Vehikel nur mit ein paar sanften Bewegungen deiner Hände. Frustresistenz wird trotzdem vorausgesetzt: Steel Battalion Heavy Armor ist knackig schwer!