Die 77 schönsten Freundschaftssprüche

BFF-Sprüche: Die schönsten Worte für Freunde

Wie heißt doch der schöne BFF-Spruch: „Freunde sind die Familie, die wir uns selbst aussuchen können!“ In anderen Worten: unsere BFFs sind vielleicht nicht mit uns verwandt, aber sie sind immer da, wenn wir sie brauchen. Sie sind da, wenn es dir schlecht geht. Unterstützen dich in guten und schlechten Zeiten. Wahre Freunde zu finden und mit ihnen das Leben zu teilen, ist unbezahlbar 💞 Wie gern du deine Freunde hast, sollen sie natürlich auch wissen. Egal, ob du nach einer süßen Caption suchst oder einer Botschaft für ein Geburtstags-Geschenk – Freundschaftssprüche und Zitate sind großartig, um deine Gefühle für deine liebsten Menschen in die richtigen Worte zu fassen und zu zeigen, was sie dir bedeuten.

Freundschaftssprüche für die BFF

Über einen cuten Freundschaftsspruch freut sich jede beste Freundin Dmytro Aslanian / iStockPhoto

Wir können nur zu Power Girls werden, wenn wir auch starke Frauen an unserer Seite haben, die uns supporten und bei allem begleiten. Deshalb ist heute (und jeder andere Tag) der perfekte Moment, um ihnen zu sagen, was sie dir bedeuten. Weil ein normales "Hab' dich lieb" viel zu wenig ist, kommt hier ein bisschen Inspo in Sachen BFF-Sprüche 👯‍♀️ zum Weinen und Lachen:

Beste Freundinnen sind schwer zu finden. Und die allerbeste gehört schon mir.

Am wichtigsten sind die Menschen, die dir ein Lächeln 🙂 ins Gesicht zaubern, ohne groß was zu machen.

Egal wie scheiße es mir auch geht, für dich lächle ich.

Denn wenn es dir schlecht geht, sch**ß ich auf mich, und kümmere mich lieber nur um Dich 🥰

In deinem Leben begegnest du vielen Menschen, aber nur wahre Freunde hinterlassen Spuren in deinem Herzen.

Freundinnen sind wie Schuhe. Man kann nie genug davon haben. 👭👭

Später stellt man fest, dass es immer die gleichen sind, mit denen man sich wohlfühlt.

Freunde sind die, die kommen, wenn alle anderen gehen.

Freundschaft ist, wenn man den Lippenbalm 💄 kommentarlos weitergibt...

Freundschaft ist wie ein Blatt🍃 im Wind. Halt es fest, sonst fliegt es weg.

Ein wahrer Freund ist der, der deine Hand nimmt, aber dein Herz berührt. Freundschaft verdoppelt unsere Freude und halbiert unseren Schmerz.

Einmal fragte die Liebe die Freundschaft: "Wofür gibt es dich, wenn es ja mich gibt?" Sie antwortete: "Um dort ein Lächeln zu bringen, wo du eine Träne hinterlässt!"

Freundschaften fangen mit Begegnungen an. Irgendwie, irgendwo, irgendwann... Und man ahnt nicht, dass dies einer der wichtigsten Menschen in deinem Leben werden kann!

Du bist wie Nemo: Wenn du im schönen, großen Ozean verloren gehst, finde ich dich.

Motivierende Freundschaftssprüche

Eine gute Freundschaf ist unersetzlich, denn sie kann dich dazu inspirieren, großartiges zu vollbringen und eine (noch) bessere Version deiner selbst zu sein. Willst du der Cheerleader 👯‍♀️ in eurer Freundschaft sein? Dann empfehlen wir diese motivierenden Sprüche und Zitate:

„Such dir keine Freunde, bei denen du dich entspannen kannst. Such dir Freunde, die dich anspornen über dich hinauszuwachsen.“ Thomas J. Watson

„Das schönste an einer echten Freundschaft ist, dass ihr beide wachsen könnt – ohne euch voneinander zu entfernen.“ Elisabeth Foley

„Aber glaubt mir, dass man Glück und Zuversicht selbst in Zeiten der Dunkelheit zu finden vermag. Man darf bloß nicht vergessen ein Licht leuchten zu lassen“ – Dumbledore

Freunde sind Engel 👼🏽 die uns wieder auf die Beine helfen, wenn unsere Flügel vergessen haben, wie man fliegt.

Freundschaft ist wie ein Baum: 🌳 es zählt nicht, wie groß er ist, sondern wie tif die Wurzeln reichen.

Talent gewinnt Spiele – Aber Teamwork Meisterschaften! 💪🏼

Es heißt Freundschaft, weil man mit Freunden alles schafft!

Hör nicht auf, wenn es weh tut! Hör erst auf, wenn du fertig bist!

Nicht jeder muss dich mögen. Es reicht, wenn es die richtigen tun!

Glück findest du nicht, wenn du es suchst. Sondern nur, wenn du zulässt, dass es dich findet!

Richtig tolle Freundschaftssprüche findest du auch in diesem Aufsteller*. Der ist auch toll zum Verschenken zum Geburtstag oder einfach nur um deinen BFFs zu sagen, wie lieb du sie hast:

Süße BFF-Sprüche

Es gibt jeden Tag unzählige Momente, in denen dich deine Freunde zum Lachen bringen und dein Herz hüpfen lassen. Manchmal reicht ein einfacher Spruch um jemanden aufzuheitern. Hier kommen die besten Freundschaftssprüche, die für ein Lächeln sorgen werden:

„Ein echter Freund ist jemand, der bleibt – wenn der Rest geht!“ – Walter Winchell

„Du kannst monatelang von echten Freunden getrennt sein – aber wenn ihr wieder vereint seid, ist es, als wärt ihr nie getrennt gewesen.“ – Ariana Grande

Es zählt nicht, was wir haben – sondern, dass das wir haben, zählt!

Jemand, der deine Tränen 💧 versteht ist besser als alle, die dich nur lachen sehen wollen!

Bei manchen Menschen lächelt nur mein Mund. Bei dir mein Herz ❤️

Freundschaft – das ist wie Liebe, aber mit Verstand.

Man sagt die größten Schätze der Welt liegen unter der Erde. Aber ich kann dich doch nicht so einfach einbuddeln!

Lass dir dein Glitzern ✨ nie nehmen, nur weil es andere blendet!

Bist du einsam ohne mich – stell dir vor, ich knuddel dich.

Perfekt läuft es im Leben nie. Es gibt aber Menschen, die das Leben perfekt machen.

Kurze Freundschaftssprüche

Ein kurzer Spruch, der passt – Und die Freundschaft ist next level! MesquitaFMS / iStockPhoto

Wahrscheinlich könntest du stundenlang davon reden, wie wichtig dir deine Freunde sind – aber manchmal reicht schon ein kurzer und cuter Spruch deine Gefühle zu zeigen. Diese besonderen Sprüche sind perfekt für Geburtstags-Karten, kleine Geschenke, deinen WhatsApp Status oder eine cute Insta-Caption.

„Wahre Freunde sind schwer zu finden, schwierig zu verlassen und unmöglich zu vergessen!“ – G. Randolf

Ein guter Freund ist wie ein vierblättriges Kleeblatt: 🍀 schwer zu finden und glücklich ist, wer es hat!

„Wahre Freunde sind nie wirklich getrennt! Vielleicht durch Entfernung – aber niemals im Herzen!“ – Helen Keller

„Ich würde lieber mit einem Freund durch die Dunkelheit gehen – als alleine im Licht!“ – Helen Keller

Die beste Therapie ist die Zeit mit einem guten Freund.

Lass die anderen reden – wir benehmen uns daneben. 🤪

Kein Weg ist mir zu weit, wenn du an meiner Seite bist.

Die richtigen Menschen stören niemals! 📱

Zusammen sind wir einfach legendär!

Und plötzlich wurdest du zum besten Teil meines Lebens.

Freundschaft – Das ist wie Heimat. 🏡

Für manche bist du der Hammer, für mich der ganze Werkzeugkasten.

Beste Freunde sind wie Schokostückchen im Gebäck.

Lustige Freundschaftssprüche

Egal, ob mit Insider-Jokes, doofen Aktionen oder lustigen Storys – Freunde sorgen für die härtesten Lachflashs in unserem Leben. Ihr seid total auf einer Wellenlänge und euren Humor versteht nur ihr. Also feier deine*n Partner*in in Crime mit lustigen Freundschaftssprüchen:

Die witzigsten Freundschaftssprüche als Bilder-Galerie

Beste Freunde sind die Menschen auf die man nie lange sauer sein kann ⏱ – weil man ihnen was wichtiges erzählen muss!

Du must nicht verrückt sein um mit mir befreundet zu sein – ich bring dir das bei!

„Es gibt nichts besseres, als einen gute*n Freund*in – außer er/sie hat Schokolade 🍫 dabei!“ – Linday Grayson

„Ich einer guten Freundschaft kannst du totalen Unsinn reden – und dieser Unsinn wird akzeptiert!“ – Charles Lamb

Du bringst mich zu Lachen … dabei dachte ich, ich würde nie wieder lachen!

Ich glaub wir werden für immer Freunde bleiben – wir sind einfach zu faul uns andere zu suchen 😂

Freunde kaufen dir Pizza. Beste Freunde bringen dir Pizza 🍕

Der häufigste Satz in einer guten Freundschaft: „Also uns darf auch keiner zuhören!“ 🙈

Wir werden als Omas im Altenheim enden und alle in den Wahnsinn Pfleger*innen treiben.

Gott machte uns zu besten Freundinnen, weil er wusste, dass unsere Eltern uns nicht als Geschwister ertragen könnten.

Zuhause bei Freunden ist, wenn sich das Wlan automatisch verbindet.

Die Einfachheit unserer Freundschaft passt perfekt zu meiner Faulheit!

Freundinnen: Erst klauen sie dein Herz, dann deine Pommes.

Sprüche für lange Freundschaften

Unter allen Freunden gibt es diese*n eine*n besondere*n . . . den Menschen, der alles über dich weiß und in deinen dunkelsten Stunden an deiner Seite ist. Oft sind es genau diese Menschen, die das beste in dir zum Vorschein bringen. Wer wirklich Glück hat, der hat eine*n Freund*in, der/die dich das ganze Leben lang begleitet. Vielleicht kennt ihr euch aus dem Sandkasten oder dem Kindergarten – und seid seitdem immer füreinander da. Mit diesen Zitaten und Sprüchen, kannst du eure besondere Verbindung feiern.

„Wenn du hundert Jahre alt wirst, hoffe ich dass ich 100 minus einen Tag werde – damit ich keinen Tag ohne dich sein muss“ – Winnie The Pooh 🐻

„Freundschaft entsteht in dem Moment in dem einer sagt: ,Was? Du auch! Ich dachte, ich wäre allein!“ – C.S.Lewis

„Echte Freundschaft entsteht, wenn sich die Stille 🤫 zwischen zwei Menschen gut anfühlt.“ – David Tyson

Ein echter Freund ist jemand, der deine Vergangenheit akzeptiert, an deine Zukunft glaubt – und dich so liebt, wie du bist!

„Ein echter Freund steht dir niemals im Weg – außer, wenn du fällst!“ – Arnold H. Glasgow

Echte Freunde sind nicht die Menschen, die deine Probleme verschwinden lassen, sondern die, die bei Problemen nicht verschwinden.

Wenn es weh tut zurück zu blicken 👀 und es dir Angst macht, nach vorne zu schauen – guck neben dich und die besten Freunde werden bei sein!

Freunde hören dir zu, wenn du sprichst. Beste Freunde hören, was du nicht aussprichst.

„Der einzige Weg Freunde zu finden, ist selbst einer zu sein!“ – Ralph Waldo Emerson

Jeder hat Freunde, die dich im Leben begleiten – aber nur wenige haben einen Freund fürs ganze Leben!

Der schönste Moment im Leben ist der, in dem einem klar wird, dass man es mit den richtigen Menschen verbringt!

Freundschaftssprüche für den besten Kumpel

Freundschaftssprüche gibt's auch in lässig – für alle, die es nicht cute mögen! Finn Hafemann / iStockPhoto

Ob persönlich, über WhatsApp oder Insta – Sprüche für Freunde kann man nie genug auf Lager haben. Falls du deinen männlichen Freunden nicht so "kitschige" BFF-Sprüche schicken willst wie deinen Girls, haben wir hier noch ein paar coole Quotes passend für Jungs gesammelt:

Wir sind wie Peter Pan – kein Stück erwachsen, aber derbe cool!

Es gibt Freunde, die kommen aus dem Nichts und reparieren 🛠 ALLES!

Good friends don't let you do stupid things... alone!

Man muss falsche Freunde kennenlernen, um zu wissen, wer die richtigen und wertvollen sind.

Freundschaft ist, wenn man nichts sagen muss und der andere trotzdem weiß, was man denkt.

Ich werde nicht für meine Freunde kämpfen. Ich werde für sie gewinnen! 💯

Man kommt in der Freundschaft nicht weit, wenn man nicht bereit ist, kleine Fehler zu verzeihen.

Bevor man anfängt, seine Feinde zu lieben, sollte man seine Freunde besser behandeln.

Freundschaft ist eine Tür 🚪 zwischen zwei Menschen. Sie kann manchmal knarren, sie kann klemmen, aber sie ist nie verschlossen.

Es sind die Freunde, die man um 4 Uhr morgens anrufen kann, die von Bedeutung sind.

Freundschaft ist, wenn jemand zu dir sagt: Fühl dich wie zu Hause! - und es dir sofort gelingt.

Testet eure Freundschaft!

Ihr kennt euch in- und auswendig und die BFF-Sprüche oben treffen alle auf euch zu? Dann wagt es und macht mal unseren ultimativen Freundschaftstest:

*Falls du unter 18 Jahre alt bist, brauchst du für den Kauf die Zustimmung eines Elternteils oder eines Erziehungsberechtigten.

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->