Fragen zum Kennenlernen können eine super Stütze sein, wenn dich die Nervosität packt und du nicht weißt, was du sagen sollst! Die Fragen sind dabei als Gedächtnisstütze gedacht – bitte hangele dich nicht daran herunter! Du wirst merken, dass das Gespräch ganz von allein läuft, wenn ihr euch beide wohler fühlt. Es ist nichts Ungewöhnliches (und nichts Schlimmes), wenn es am Anfang etwas stockt! Genau für diese Anfangszeit sind unsere Fragen zum Kennenlernen gedacht. 😊

Erstes Treffen: Die schönsten Fragen zum Kennenlernen

Die ersten Dates sind so aufregend. Man überlegt sich schon Stunden oder Tage vorher, welche Fragen man stellen könnte, um mehr über das Gegenüber zu erfahren – und so zum Einen das Gespräch am Laufen zu halten (auf lockere Art) und zum Anderen auch abzuchecken, wie gut ihr zusammen passt.

Denn Gemeinsamkeiten schweißen zusammen. Wohingegen Gegensätze aber ebenso spannend sein können. Denn so kannst du das Leben neu entdecken. Dabei kommt es darauf an, eine schlaue Fragenstrategie zu haben. Schließlich willst du ja auch herausfinden, wie der / die andere tickt oder wofür sich der Mensch, den du toll findest, interessiert. Damit du bei eurem Kennenlernen nicht auf schlechte Anmachsprüche zurückgreifen musst, kommen hier die besten und interessante Fragen zum Kennenlernen.

Allgemeine Fragen zum Kennenlernen

Die allgemeinen Fragen zum Kennenlernen sind super in jeder Beziehungs Phase: egal, ob ihr euch gerade kennen gelernt habt, ihr euch schon ein paar Mal über den Weg gelaufen seid (oder ihr euch vielleicht schon auf Dates getroffen habt) oder ob ihr euch schon länger kennt, aber euch jetzt erst näherkommt und auch mal ein bisschen geflirtet werden darf.

Was ist deine schönste Kindheitserinnerung? Was ist das schönste Geschenk, das du je bekommen hast? Mit welchen drei Worten würden deine Freunde dich beschreiben? Bist du tollpatschig? Was steht noch ganz oben auf deiner Bucket List? Bist du eher zu spät oder zu früh? Was war das Weiteste, was du jemals von Zuhause weg warst? Wo würdest du gerne jeden Tag sein? Was ist dein Traumjob? Wohin möchtest du unbedingt mal reisen? Welche Jahreszeit magst du am liebsten? Wo würdest du gern mal leben? Was ist dein Lieblingstier?

Fragen zum Kennenlernen für Mädchen

Fragen an Mädchen zu stellen, klingt komplizierter, als es ist. Achte dabei darauf, dass natürlich nicht jede junge Frau gleich tickt – sondern alle Mädchen unterschiedliche Interessen haben. Generell ist es aber toll, wenn du ihr spannende, lustige oder schlaue Fragen stellen kannst. Du kannst diese Fragen natürlich auch Jungs stellen 😉 Eine Auswahl der Fragen zu Kennenlernen und um ein bisschen zu flirten findest du hier:

Mit wem würdest du gern einen Tag das Leben tauschen? Bei welchem Anrufer gehst du IMMER ans Telefon? Worauf willst du nie wieder verzichten? Welcher Song ist der Soundtrack deines Lebens? Welcher Filmtitel beschreibt dein Leben am ehesten? Was soll sich deiner Meinung nach niemals ändern? Was wolltest du werden, als du klein warst? Was war das schönste Erlebnis, das du je hattest? Was würdest du machen, wenn du einen Tag lang ein Junge sein könntest? Über was oder wen kannst du immer lachen? Was ist dein peinlichster Lieblingssong? Hat dich schon mal jemand mit einem peinlichen Anmachspruch/Anmachaktion angesprochen & was war es? Mit welchem Tier würdest du gern mal eine Unterhaltung führen wollen? Was ist das Verrückteste, das du jemals gegessen hast? Wenn dich Leute um Hilfe bitten, worum bitten sie dich meistens? Was machst du, um dich aufzuheitern, wenn du mal traurig bist? Was ist das schönste Geschenk, das du jemals bekommen hast?

Gute Fragen zum Kennenlernen für Jungs

Die folgenden Fragen an Jungs funktionieren natürlich auch als Fragen an Mädchen. Allerdings sind Jungs an sich gern mal etwas risikofreudiger. Deswegen passen diese Fragen zum Kennenlernen besonders gut für viele Jungs. Nach wie vor gilt: Du entscheidest, welche Fragen du stellen möchtest. Und sie können dir als Hilfestellung oder Inspiration dienen. Natürlich kannst und sollst du diese Ansätze hier gern auf den Gegenüber anpassen und sie auch gern flirty formulieren.

Wann hast du das letzte Mal eine Regel gebrochen? In welcher Serie würdest du am liebsten selbst mitspielen? Bist du ein Teamplayer oder Einzelkämpfer? Treibst du gerne Sport? Welcher Serien-/Filmcharakter ist genauso wie du? Welche drei Songs hast du zuletzt auf Spotify gehört? Was würdest du gerne können oder mal lernen? Was würdest du lieber machen: Bungee-Jumping oder Paragliding? Was würdest du machen, wenn du einen Tag lang ein Mädchen sein könntest? Was nervt dich an anderen am meisten? Wenn du einen YouTube Channel machen würdest: worüber würdest du berichten/reden? Bist du schon mal bei etwas Verbotenem erwischt worden? Was motiviert dich am besten? Wenn du ein Tier wärst – was wäre das? Was machst du am liebsten, wenn du allein bist? Welche Serie oder welchen Film würdest du nie sehen, den alle anderen mögen? Was war der größte Fehler, den du im Leben gemacht hast?

Lustige Fragen an den Crush

Bei einem Treffen mit dem Crush cool zu bleiben ist gar nicht so leicht! Aber wenn das Gespräch gut läuft, wird es sicher schnell richtig cool – mit den richtigen Fragen kein Problem! Milan Markovic / iStockPhoto

Jaaa, wir kennen das alle: diesen einen Menschen, auf den wir total stehen! Aber was soll man ihn oder sie denn nur fragen? Immerhin geht's beim Crush – vor allem, wenn deine Gefühle (noch) heimlich sein sollten – darum, herauszufinden, wie er oder sie tickt. Und darum, mehr über den Crush zu erfahren. Hier ein paar Ideen, die die helfen sollen, deinen Schwarm besser kennen zu lernen:

Welcher Superheld wärst du gerne – und warum? Du gründest eine Vierer-WG mit drei Stars deiner Wahl. Wen nimmst Du? Was ist das Peinlichste, was dir jemals passiert ist? Mit wie viel Jahren hast du noch an den Weihnachtsmann geglaubt? Hast du schon einmal ein Geschenk weiterverschenkt? Welchen Song kennst du in- und auswendig? Wofür brauchst du immer am längsten? Was ist deine beste Eigenschaft? Was ist deine schönste Erinnerung? Was machst du am liebsten in deiner Freizeit? Worauf bist du total stolz? Wohin gehst du in deiner Stadt am liebsten? Wenn du einen deiner Sinne (hören, schmecken, riechen, sehen) aufgeben müsstest, welcher wäre das? Was willst du immer machen – machst es aber nicht?

Coole Fragen beim Chat und in WhatsApp

Die Herausforderung, jemandem beim Chat bzw. bei WhatsApp kennen zu lernen ist, dass ihr (außer ihr seid Sprachnachrichten Junkies 😂 ) schreiben müsst. Und gerade beim Schreiben kann es passieren, dass der Junge oder das Mädchen – und jeder andere Mensch, mit dem du textest – etwas falsch verstehen könnte, weil er oder sie bestimmte Dinge in deinen Text hineininterpretiert.

Das passiert leider total oft. Nur weil jemand eine Frage strange ausdrückt oder missverständlich stellt, findet dein/e Text-Partner*in dich plötzlich nicht mehr so cool. Damit das nicht passiert, hier ein paar Ansätze, welche Fragen im Chat auf WhatsApp und anderen Diensten nicht missverständlich rüber kommen 😋

Welchen Smiley benutzt du am häufigsten? TikTok oder Instagram – was findest du besser? Welchen Star findest du am coolsten? Was war das Letzte, was du gepostet hast? Pizza oder Burger? Welchen YouTube-Kanal feierst du? Was ist der beste Tipp/Lifehack den du jemals bekommen/(aus TikTok/Insta) gesehen hast? Welcher Wochentag ist dein Lieblingstag? Auf welchen Song kannst du immer abtanzen? Welchen superalten Gegenstand könntest du niemals wegwerfen?

Mit diesen Fragen bist du jetzt bestens gerüstet für das erste Date, deinen Flirt, Crush und jede andere Situation in der es dir mal die Sprache verschlagen könnte!

