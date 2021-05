Die 30 ungesündesten Snacks der Welt

Pommes mit Ketchup und Mayo sind wohl der beliebteste Snack überhaupt. Kein Wunder, denn in der Tüte sind Fritten eine praktische Zwischenmahlzeit und noch dazu superlecker! Es gibt auch echt geile Rezepte mit Pommes: Hast du zum Beispiel schon mal von Pozza gehört? Das ist eine Mischung zwischen Pizza und Pommes! Aber Vorsicht, auch wenn man meinen könnte sie bestehen aus Kartoffeln uns seien deswegen echtes Fit Food, enthalten sie durchs Frittieren viel Fett, und zwar fiese Transfette, die sich gerne an den Bauch setzen. Pommes sind also echt ungesund! BESSER: Pellkartoffeln mit Quark!