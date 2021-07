TikTok: So reich sind die Stars wirklich!

Welche TikTok-Stars verdienen am meisten?

Es gibt eine neue Liste der Top-Verdiener auf TikTok. Gemessen werden die Einnahmen der Studie an Werbungen, die auf TikTok von jedem Creator im Jahr 2020 gepostet wurden. Während die App im Gegensatz zu anderen Social-Netzwerken wie YouTube oder Instagram noch ziemlich jung ist, hat sie in den letzten Jahren einen riesigen Anstieg an Nutzern/innen auf der ganzen Welt verzeichnet – TikTok hat eben krasse Download-Marken geknackt. Kein Wunder, dass die aktuellen TikTok-Größen, die geholfen haben die Plattform so bekannt zu machen, sich dafür gut bezahlen lassen. Wir verraten euch, welche TikTok-Stars mit Werbung auf der App am meisten Geld verdienen. Bei diesen Zahlen geht es jedoch um die reinen, groben Werbeeinnahmen auf TikTok. Natürlich kommt bei vielen Stars noch mehr dazu, wenn man bedenkt, dass viele TikToker*innen mittlerweile Musik machen oder in Filmen mitspielen. Deshalb wird euch die Reihenfolge der Stars, sicher etwas überraschen …

DAS SIND DIE ERFOLGREICHSTEN ACCOUNTS AUF TIKTOK

Top 20: Die reichsten TikTok-Stars der Welt

Platz 1: Michael Le

Der absolute Top-Verdiener unter den TikTok-Stars ist überraschenderweise nicht TikTok-Queen Charli D'Amelio, sondern Michael Le (47 Millionen Follower, Stand: April 2021). Mit 92 Anzeigen verdiente der TikTok-Stars über 20 Millionen Dollar im letzten Jahr. Das macht ihn definitiv zu einem der reichsten TikToker.

Platz 2: Charli D'Amelio

Mit 112 Millionen Followern (Stand April 2021) ist Charli D'Amelio die Queen auf TikTok. Mit 34 Werbungen auf TikTok verdiente sie ca. 18 Millionen Dollar im Jahr 2020. In dieser Liste liegt sie zwar knapp hinter Michael Le, das liegt jedoch hauptsächlich daran, dass sie viel weniger Werbungen gepostet hat. Hätte sie genau so viele Ads platziert, hätte sie bis zu 50 Millionen Dollar machen können.

Platz 3: Addison Rae

Dank ihrer 79.4 Millionen Fans (Stand April 2021) auf der Plattform verdiente Addison Rae (@addisonre) allein im letzten Jahr 14,7 Millionen Dollar und belegt damit Platz 3 der reichsten TikToker. Mit ihren Musik- und Filmprojekten verdient sie sicher noch viel mehr.

Platz 4: Joe Albanese

Joe Albanese hat auf TikTok ca. 29,4 Millionen Follower und mit seinen Werbungen auf der App im Jahr 2020 ca. 8,7 Millionen Dollar verdient.

Platz 5: Avani Gregg

Avani Gregg ist eine gute Freundin von Charli D'Amelio. Zusammen haben sie eine ziemlich geballte TikTok-Power, denn auch Avani hat 32 Millionen Follower (Stand April 2021). Im letzten Jahr verdiente sie knapp 6,7 Millionen Dollar mit Werbeeinnahmen auf TikTok, läuft.

6. Platz: Kira Kosarin – 6,6 Millionen

7. Platz: Dixie D'Amelio – 6,5 Millionen

8. Platz: Loren Grey – 5,3 Millionen

9. Platz: Q Park – 5,2 Millionen

10. Platz: Spencer X – 3,5 Millionen

11. Platz: Demi Bagby – 3,2 Millionen

12. Platz: Noah Beck – 2,8 Millionen

13. Platz: Gilmher Croes – 2,6 Millionen

14. Platz: Zach King – 2,2 Millionen

15. Platz: David Dobrik – 2,1 Millionen

16. Platz: Jason Coffee – 2,0 Millionen

17. Platz: Bella Poarch – 1,9 Millionen

18. Platz: Brent Riviera – 1,8 Millionen

19. Platz: Lauren Godwin – 1,74 Millionen

20. Platz: Abby Roberts – 1,73 Millionen

Damit machen die TikToker ihre Millionen

So direkt wie auf YouTube über Klick-Zahlen lässt sich über TikTok noch kein Geld verdienen. Dennoch gibt es offensichtlich genügend Wege mit der App reich zu werden. Einen großen Teil ihrer Einnahmen bekommen die Stars sicher über Werbekooperationen. Das heißt, große Marken bezahlen sie dafür, etwa ihre Klamotten in Videos zu tragen, die sie posten, in der Hoffnung, dass die Follower diese dann nachkaufen. Dazu kommen natürlich noch Projekte, die Charli D'Amelio, Addison Rae und Co. ihrem Fame auf TikTok zu verdanken haben, wie etwa Auftritte in Werbungen, Talk-Shows, eigene Musik, Kollektionen für Mode- und Beauty-Firmen, Merch, Filmproduktionen und mehr.

Diese "normalen" Stars verdienen auch mit TikTok viel Geld

Vor allem YouTube-Legende David Dobrik (@daviddobrik) hat sich mit seinem TikTok-Account (21,7 Millionen Follower; Stand September 2020) noch ein weiteres unter vielen Standbeinen aufgebaut, weshalb er mittlerweile auf ein Einkommen von 7 Millionen Dollar (ca. 6 Millionen Euro) kommt und damit sogar die reichsten TikTok-Stars überholt. Außerdem haben auch Musiker/innen und Schauspieler/innen wie etwa Dwayne "The Rock" Johnson (@therock; 28,4 Millionen Follower; Stand September 2020) und Jason Derulo (@jasonderulo; 34,3 Millionen Follower, Stand September 2020) riesige Fan-Bases auf der Social-Media-Plattform und damit auch eine zusätzliche Geldquelle. Für sie alle lohnen sich die kleinen Videos also in jeder Hinsicht!

