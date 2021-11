Die 15 besten Karma-Sprüche

Karma: Bedeutung und Hintergrund

Lange bevor es Karma-Sprüche gab, wurde das Konzept dahinter entwickelt und in vielen Religionen wie zum Beispiel im Buddhismus oder Hinduismus als eine Art Grundsatz für das Leben aufgenommen. Dabei handelt es sich um ein Gesetz, nach dem jede Handlung, ob tatsächlich ausgeführt oder nur gedacht, eine Folge für diese Person hat. Verhält man sich zum Beispiel anderen Lebewesen gegenüber schlecht, wird das irgendwann auf einen zurückfallen. Genauso wird jeder, der als guter Mensch lebt, einmal dafür belohnt werden. In manchen Glaubensrichtungen geht man auch davon aus, dass einen die Auswirkungen durch das gesammelte Karma erst im nächsten Leben nach der Wiedergeburt erwarten.

Karma-Sprüche für jede Gelegenheit

Besonders wenn einem das Leben ungerecht erscheint und etwa andere Menschen, die sich eigentlich falsch verhalten, damit durchkommen, während man selbst immer versucht, alles richtig und gut zu machen, kann man schnell den Glauben an Gerechtigkeit verlieren. Und man ist versucht, auch einfach selbst nur noch zu tun, was man will oder Rache zu nehmen, ohne Rücksicht auf die Umgebung. Deshalb haben wir hier ein paar Karma-Sprüche gesammelt, die dir in solchen Situationen wieder Kraft und mehr Coolness geben können:

Karma ist keine Speisekarte. Jeder bekommt serviert, was er verdient. Es schreibt sich: Karma. Aber man spricht es so aus: Ätsch! Karma will fix it./Karma regelt das schon. Wenn das Karma zurückschlägt, sitze ich in der ersten Reihe und applaudiere. Manchmal gehe ich einfach weg und überlasse dem Karma den Rest. Karma hat kein Verfallsdatum. Karma ist nicht die Rache des Universums, es ist der Spiegel deiner Taten. Alle Dinge, die aus dir kommen, kehren zu dir zurück. Sorge dich nicht darum, was du bekommst, sondern darum, was du gibst. An alle Verräter: Karma kommt später. Manche Leute kommen als Segen in dein Leben, andere jedoch als Test. Sei gerade zu den Menschen immer freundlich, die unfreundlich zu dir sind. Denn genau diese Menschen sind es, die Freundlichkeit am Nötigsten haben. Respektiere dich selbst, respektiere andere und übernimm Verantwortung für das was du tust. – Dalai Lama Verschwende deine Zeit nicht mit Rache. Die, die dich verletzen, werden irgendwann ihr eigenes Karma erleben. Wenn du einen guten Menschen siehst, denke daran, wie er zu werden. Wenn du einen weniger Guten siehst, denke über deine eigenen Schwachstellen nach. – Konfuzius Karma is only a bitch if you are./Karma ist nur eine Bitch, wenn du eine bist. Bevor du dich auf den Weg der Rache begibst, grabe zwei Gräber. – Konfuzius Wie die Leute dich behandeln, ist ihr Karma, wie du reagierst, ist deins. – Wayne Dyer Zähle nicht die Dinge, die du tust. Tu aber die Dinge, die zählen. Man wird im Leben immer wieder umgeworfen. Aufstehen und Weitermachen ist dagegen eine klare Entscheidung. Karma ist, wenn man eine Banane bei "Mario Kart" wirft und am Ende selbst darauf ausrutscht. Jeder Jäger wird einmal ein Hase, früher oder später, denn die Ewigkeit ist lang. – Wilhelm Busch

