Die 100+ besten Flachwitze: Kurz! Lustig! Krass!

Lustige Flachwitze

Langweile? Endlich mal wieder lachen? Kein Problem! Hau in der richtigen Situation einen bescheuerten Flachwitz raus und schon sieht das Leben gleich viel besser aus 🤡 Probier's doch mal mit einem von denen hier – das sind ein paar der besten Flachwitze aller Zeiten:

Was macht ein Hacker am See? – Phishen!

Hab mir gestern ein neues Dach gekauft! – Ging aufs Haus!

Was macht ein Skelett auf der Bühne? – Sich auf die Knochen blamieren!

Airline: Ihr Flug wurde gestrichen? Gast: Und wie lange trocknet die Farbe?

Was macht ein Mathelehrer im Garten? – Wurzeln ziehen!

Was liegt auf dem Boden und stinkt? – Eine Furzel!

Wer erfand die Shorts? – Kurt C. Hose!

Welches Getränk trinken Chefs? – Leitungswasser!

Egal, wie gut du fährst – Züge fahren Güter!

Was macht ein Pirat am Computer? – Er drückt die Enter Taste!

Weißt du, was der Hammer ist? – Ein Werkzeug!

Treffen sich zwei Kerzen: „Was machst du heute?“ – Die Andere: „Ich geh aus!“

Was ruft der Sieger eines Wettrennens? – Förster!

Warum kann ein Wurstbrot nicht telefonieren? – Weil es belegt ist!

Welches Fabelwesen geht immer zu Starbucks? – Die Kaf-Fee!

Was schwimmt auf dem See und macht „Kikeriki!“ – Ein Wasserhahn!

Warum baut man neue Häuser? – Weil man alte nicht bauen kann.

Wie ertränken sich Bienen? – In Sekt!

Warum ging der Luftballon kaputt? Aus Platzgründen!

Was sagt der Holzwurm zu seinen Kindern? – Ab ins Brettchen!

Hab gestern im ganzen Haus Kabel verlegt! – Hoffentlich findest du die wieder!

Warum nörgelt die Baby-Natter? – Ihr ist schlangweilig!

Warum müssen Pferde zum Psychiater? – Alle reiten auf ihnen rum!

An welchem Tag dürfen U-Boote nicht ins Wasser? – Am Tag der offenen Tür!

Warum klaut Robin Hood Deos? – Er verteilt es unter den Armen!

Geht ein Panda über die Straße… – Bam-Bus!

Was machen Kühe beim Schulausflug? – Sie gehen ins Muuu-seum!

Warum sind Eisbären weiß? – Wären sie blau, hießen sie Blaubären!

Magst du Chemie-Witze? – Chlor!

Warum machen Professoren die besten Brötchen? – Die sind wissenschaftlich belegt!

Was macht ein arbeitsloser Schauspieler? – Spielt keine Rolle!

Was macht ein Mathe-Genie auf dem Klo? – Pi! Pi!

Welches Spielzeug gibt’s bei Lidl? – My Lidl Pony!

Was stinkt und freut sich? – Das Gefurztagskind!

Welchen Gegenstand kann jeder klauen, ohne bestraft zu werden? – Antihaft-Pfannen!

Wie nennt man ein Überraschungsessen? – Topf Secret!

Sagt ein großer Stift zum kleinen: „Wachs mal, Stift!“

In welchen Zug passt nur ein Mensch? – In den Anzug!

Treffen sich zwei Unsichtbare. Sagt der eine: „Dich hab ich ja schon lang nicht mehr gesehen!“

Ein Fisch kommt zum Friseur: “Ich habe Schuppen!”

Was passiert, wenn man nachts in der Bäckerei anruft? – Die Mehlbox geht dran.

Zwei Kekse beim Schifahren: Zerbröselt es einen!

Was machen Tiere in einer Disco? – Discotieren!

Erblickt der Pirat trockenes Gras – A Heu!

Ich bin so unentschlossen, als japanischer Krieger hieße ich Nuja!

Warum sieht man Ameisen nie in Kirchen? – Weil sie in Sekten sind!

Sitzt einer im Stehcafé!

Habe neulich meinen Matheleherer angerufen – damit hat er gar nicht gerechnet.

Könnt ihr mir sagen, warum euer Hund jedes Mal in die Ecke rennt, wenn es an der Tür klingelt? Weil er ein Boxer ist.

Wer wohnt im Dschungel und schummelt? Mogli.

Dein Hund bellt aber echt tief. Ja, ist ein Subwuffer.

Meine Uhr ist runtergefallen. – Dann heb sie doch auf! – Geht nicht, ich habe kein Uhrheberrecht.

Welches Werkzeug hat immer gute Ideen? – der Vorschlaghammer!

Ich habe heute ein Brötchen angerufen – aber es war belegt.

Welche Sprache wird in der Sauna gesprochen? Schwitzerdeutsch.

Wenn man an einem Pfannkuchen erstickt, creppiert man dann?!

Wo wohnt die Katze? Im Miezhaus.

Egal, wie leer du bist, manche Leute sind Lehrer.

Die Auszeichnung für besonders brave, ruhige Hunde: No-Bell-Preis.

Warum können Skelette schlecht lügen? Weil sie leicht zu durchschauen sind!

Aus welchem Land kommen Schorn­steinfeger? Aus Rußland.

Kommen zwei Schornsteinfeger in die Bar. Sagt der Wirt: "Geht aufs Haus."

Mein letzter Besuch bei dem*der Friseur*in ist auch schon wieder „long hair“

"Wie heißt..." Flachwitze

O-Vale 😅

Wie nennt man ein Rudel Wölfe? – Wolf-Gang!

Wie heißt ein Seefahrer, der sich nicht wäscht? – Meerschweinchen!

Wie heißt eine Oma beim Geheimdienst? – Top-Sigrid!

Wie heißt ein dünner Frosch? – Mager-Quak!

Wie heißt der bayrische Gott der Ungeduld? – Hammersbald!

Wie heißt ein kiffender Wal? – Hai!

Wie nennt man den Chef von Amazon? – Prime Minister!

Wie heißt das Reh mit Vornamen? - Kartoffelpü.

Wie heißt die Frau von Herkules? Fraukules.

Wie nennt man Wale, die nicht ganz rund sind? – Ovale 🐳

Wie nennt man ein verschwundenes Rind? ­Oxford.

Wie nennt man einen dicken Schriftsteller? Kugelschreiber!

Wie nennt man iPhone-Hülle noch? Apfeltasche.

Wie nennt man jemanden, der Din-A4-Blätter scannt? Skandinavier.

Wie viel ­wiegen ein Pferd und ein Hund zusammen? Ein Pfund.

"Was ist..." Flachwitze

Huhu auch to you-hu!

Was ist rot und schlecht für die Zähne? – Ein Backstein!

Was ist schwarz und klebt an der Steckdose? – Ein schlechter Elektriker!

Was ist der Unterschied zwischen Schule und Lidl? – Lidl lohnt sich!

Was ist organe und guckt durchs Schlüsselloch? – Eine Spandarine!

Was ist das Gegenteil von Elefant? – Ein Antifant!

Was ist das beste Geburtstagsgeschenk? – Eine kaputte Trommel! Unschlagbar!

Was ist langsam und hat eine große Zunge? – Eine Schlecke!

Was ist rosa und lebt im Meer? – Eine Meerjungsau!

Was ist weiß und stört beim Essen? – Eine Lawine!

Was ist schwarz-weiß und sitzt auf der Schaukel? – Ein Schwinguin!

Was ist gelb und filmt von oben? – Die Zidrone!

Was ist die härteste Droge der Welt? – Ein Bahngleis: Ein Zug und du bist tot!

Was ist grün und hört sich an wie eine Taube? - Eine Gurrrrke!

Was ist rot und sitzt auf dem Klo? – Eine Klomate!

Was ist grün, schlau und stellt viele Fragen? – Günther Lauch!

Was findet man beim Kannibalen in der Dusche? – Head & Shoulders

Was ist Trumps Lieblingstier? – Das Trumpeltier.

Was machen wütende Schafe? – Sie kriegen sich in die Wolle! 🐑

Was ist weiß und guckt durchs Schlüsselloch? — Ein Spannbettlaken.

Was sitzt im Baum und weint? Eine Heule!

Was hängt im Urwald an den Bäumen? Urlaub!

Was macht ein Clown im Büro? Faxen.

Was ist rund, braun und riecht unangenehm? Ein Stuhlkreis!

Was ist das Lieblings-Essen eines Models? Ein Lauf-Steak!

Was ist grün und hockt auf dem Klo? – Ein Kaktus. 🌵

Was ist ein Keks unter einem Baum? Ein schattiges Plätzchen.

Was ist braun, kann fliegen und macht Kindern die Zähne kaputt? Die Toffi-Fee!

Was ist grün, glücklich und hüpft übers Gras? Eine Freuschrecke.

Was sagt der große Stift zum kleinen Stift? — Wachsmalstift!

Was ist ein Spanner, der gestorben ist? Weg vom Fenster.

Was sitzt auf einem Baum und winkt? Ein Huhu!

Was macht die Bombe im Bordell? Puff.

Was ist ein Flachwitz?

Als Flachwitz (auch „Kalauer“) bezeichnet man ein Wortspiel von Wörtern mit gleichem Klang oder Schreibweise, aber unterschiedlichen Bedeutungen. Das muss nicht immer nur ein einzelner Satz sein, wie wir in unseren Flachwitzen haben – auch ein Dialog ist möglich! Beispiel:

Sitzen zwei Kerzen zusammen, sagt die eine zur anderen: „Sag mal, ist Wasser eigentlich gefährlich?“ – sagt die andere: „Davon kannst du ausgehen!“

Die Bezeichnung vom „Flachwitz“ bzw. „Plattwitz“ kommt daher, dass das Niveau des Witzes meist eher tiefgestapelt ist. 😅 Der*die Erzählende nimmt dabei auch gerne in Kauf, dass der Joke nicht unbedingt sehr geistreich ist – denn genau das macht den Flachwitz ja erst so witzig! Die Ironie und der Wortwitz im Joke zündet bei manchen besser, bei anderen eher schlechter. Wir sind dabei ganz klar der Meinung: Flachwitze sind zum Totlachen! Und wenn nicht dazu, dann zumindest zu einem kleinen Schmunzeln, wenn man gerade in der Laune dafür ist. Je älter wir werden, desto weniger lachen wir. Umso wichtiger, seinen Liebsten immer neue Flachwitze zu erzählen – wir haben dir ja nun eine gute Auswahl geboten! 😋

