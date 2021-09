Halloween: Die 10 witzigsten Streiche 🕷

Leute erschrecken mit Knallerbsen

Die können einen ganz schön großen Effekt haben, besonders als Halloween-Streich. Denn an diesem Tag sind wir ja alle ein bisschen schreckhafter. Also die kleinen Knallfrösche heimlich unter der Fußmatte verstecken und warten, bis jemand das Haus betritt oder verlässt. Ein lauter Schrei und lustiges Rumspringen sind damit garantiert.😅

Bonbon-Dose mit Loch als Halloween-Streich für Kids

Wenn du deine Geschwister oder jüngere Kinder erschrecken willst, biete ihnen einfach ein paar Bonbons aus einer Plastik- oder Pappdose an. Vorher schneidest du jedoch unten ein kleines Loch herein, durch das du deinen Finger stecken kannst. Wenn die Leute dann in die Dose greifen und merken, dass sich darin etwas bewegt, wird das Geschrei sicher groß sein. Lustiger Halloween-Streich, der bei der ganzen Family klappt!

Kein Durchblick

Ein richtig fieser Halloween-Streich: Befestige Frischhaltefolie mit Paketband von rechts und links am Türrahmen der Haustüre, etwa in Augenhöhe, und schmiere Rasiergel oder etwas anderes Glibberiges darauf. Wenn dein Opfer nichtsahnend aus der Tür kommt, wird er eine eklige Halloween-Überraschung erleben. Um das Ganze zu beschleunigen, kannst du natürlich auch auf die Klingel drücken und dich schnell verstecken.

Blutiger Halloween-Streich

Tunke ein paar Tampons etwa bis zur Hälfte in Tomatensaft ein und lass sie anschließend auf einem Stück Küchenrolle trocknen. Die benutzt aussehenden Tampons kannst du nun an Bäume, Zäune, Türklinken von Nachbarn und Co. hängen. Iiiiih, eklig – aber lustig und perfekt zum Leute erschrecken!💉

Streich für draußen: Lebendige Deko

Mit diesem Trick erschreckst du Besucher an deiner Haustür. Es gibt super viele Ideen für Halloween-Kostüme, aber kennst du schon diesen scary Prank?! Verkleide dich als Monster-Puppe, zum Beispiel als Vogelscheuche mit großem Strohhut, und setz dich vor die Tür. Deine Besucher werden dich für einen Teil der Deko halten und sich wahnsinnig erschrecken, wenn du dich plötzlich bewegst und unheimliche Geräusche machst.

Gruselattacke im Badezimmer

Wenn du deinen Eltern oder Geschwistern gleich am Morgen einen ordentlichen Schreckmoment bescheren willst, dann ist dieser gruselige Streich genau richtig! Schnapp dir hierfür einfach einen durchsichtigen Seifenspender, fülle ihn mit transparenter Handseife und gib eine kleine Spinne oder einen Tausendfüßler aus Plastik in die Flasche.🕷 Direkt am Waschbecken platziert, ist dieser kleine Halloween-Streich gleich nach dem morgendlichen Toilettengang ein ekliger Wachmacher.

Schwer verdientes Geld

Wer zu geizig war, dir ein paar Halloween Köstlichkeiten und Grusel-Food zu geben, wird sich vermutlich auch nach jedem Cent bücken. Kleb doch einfach mit Sekundenkleber ein 50-Cent-Stück auf ein Stück Holz und platziere es im Briefkasten, auf der Treppe oder direkt auf dem Gehweg zum Haus deines Opfers fest. Es wird seine liebe Mühe haben, das Geld aufzuheben und du einen lustigen Halloween-Streich zum Filmen.

Der Klassiker-Streich

Natürlich kannst du auch ganz klassisch als Deko einen Halloween Kürbis platzieren oder deine Umgebung mit Klopapier verschönern, indem du Bäume oder Autos darin einwickelst oder hübsche „Geisterspur“-Girlanden auf Büschen und Zäunen drapierst! Klingt vielleicht lame, aber damit machst du den Leuten den meisten Aufwand beim Aufräumen.😉 ABER: Achte darauf, dass du bei deinen Halloween-Streichen nichts beschädigst, das ist nämlich auch in der Gruselnacht eine Straftat!

Die gute, alte Türklinke

Auch sehr beliebt und altbewährte Tradition: Der Türklinken-Streich. Einfach auf die untere, nicht sichtbare Seite der Türklinke ein Stück Tesafilm kleben, etwas Zahnpasta oder Rasierschaum draufschmieren und warten, bis das Opfer in die Falle tappt. Pssst: Dieser Halloween-Streich ist besonders lustig, wenn man ihn mehrmals hintereinander startet.🤣

Scary Prank für die Schule: Das leere Klassenzimmer

Kein typischer Halloween-Streich, aber am 31. Oktober besonders gruselig: Nach der Pause versteckt sich deine ganze Klasse (wichtig: alle müssen mitmachen!) an einem Ort, wo der Lehrer euch nicht findet. Wenn er euch suchen geht, huscht ihr schnell zurück ins Klassenzimmer und wartet, bis er wieder kommt. Dann behauptet ihr, ihr wäret die ganze Zeit über da gewesen, aber er sei nicht im Klassenzimmer aufgetaucht. Mit diesem lustigen Hallowen-Streich geht die Stunde viel schneller um.💪🏻 Als kleines Extra könnt ihr auch noch die Kreide durch ein Stück Lakritze ersetzen – dann lässt sich nicht mit ihr schreiben.

Halloween-Streiche ohne Stress

Natürlich kannst du auch selbst kreativ werden und dir eine lustige Lektion und gruselige Streiche für knauserige Geizhälse, nervige Geschwister oder deine Freunde überlegen. Aber denk dran: Beim Leute oder Kinder erschrecken ist nur erlaubt und lustig, was keinen Schaden anrichtet! Also halte dich statt an Stinkbomben oder Böller im Briefkasten lieber an die harmlosere Konfetti-Bomben-Variante.😁