Dicke Luft zwischen Miley Cyrus und den Jonas Brothers?

Angeblich verstehen sich Miley und die drei Brüder gar nicht so gut miteinander, wie sie behaupten - hinter den Kulissen gab es Stress!

Miley Cyrus (15) hat mit ihrer "Best Of Both Worlds"-Tour in den USA alle Rekorde gebrochen. Im Vorprogramm wurden Kevin (20), Joe (18) und Nick Jonas (15) bejubelt. Es hieß sogar, Miley und Nick wären für kurze Zeit ein Paar gewesen . . .

Aber jetzt berichtet das "Star"-Magazin, dass es schon während der Tour Spannungen zwischen Miley und den Jonas Brothers gab, die sich jetzt "zu einem handfesten Streit ausgeweitet haben", wie ein Insider verrät.

Offenbar wollten die Jonas Brothers nämlich gar nicht als Vorband für Miley auftreten! "Sie denken, dass sie selbst Stars sind und Miley nicht brauchen, um erfolgreich zu sein", so der Insider.

Und der Steit ist nicht das einzige Problem, mit dem sich Miley gerade herumschlagen muss: Im Internet tauchten jetzt Fotos auf, auf denen der "Hannah Montana"-Star mit einem unbekannten Jungen kuschelt, auf einem anderen Bild zieht sie ihr T-Shirt herunter, so dass man ihren grünen BH sehen kann. In den USA sorgen die Bilder momentan jede Menge Wirbel!

