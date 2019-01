Henry hat im Leben wenig Glück. Er findet keine Freundin und hat auch als Drehbuchautor keinen Erfolg. Doch als er als Co-Autor an Bord einer Bestseller-Adaption kommt, ändert sich das schlagartig. Denn seine Mitarbeiterin ist seine Ex, die Liebe seines Lebens. Doch das ist nicht genug: Plötzlich steht auch noch seine kleine Tochter, entstanden aus einem One Night Stand, vor der Tür. Auf einmal steht Henrys Leben auf dem Kopf...