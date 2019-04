ZERO Geburtstag: 31. Juli Lieblingsfarbe: lila, schwarz Lieblingsparfüm: Naomi Campbell Blutgruppe: O ZERO ist der Bassist der Band. Mit seinen tief-schwarzen, geflochtenen Zöpfen, seinem bleichen Gesicht und seiner mystischen Art wirkt er auf den ersten Blick ein wenig unnahbar und düster. Für viele seiner Fans ist ZERO der zarteste und weiblichste der Band. Steht er auf der Bühne, blickt er meist sehr verträumt durch die Gegend.