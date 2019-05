Der StarTalk mit Theon und Vivian von Lovex!

In Finnland seid ihr ja schon ziemlich berühmt. Wie fühlt es sich an, hier in Deutschland noch mal ganz von vorne anzufangen? Vivian: Es ist großartig, ein neues Land und neue Leute kennen zu lernen. Ich sehe daran nichts Schlechtes. Es ist einfach großartig hier zu sein. Theon: Wir haben bisher noch nie außerhalb von Finnland gespielt. Wir freuen uns sehr darauf hier live zu spielen und zu sehen, wie die deutschen Fans darauf reagieren, wenn sie uns live spielen sehen.