„Der Herr der Ringe“: Titel der Serie verwirrt Fans

Es ist eines der wohl größten Projekte von Amazon Prime. Denn der Shopping- und Streaming-Gigant wagt sich an die Verfilmung weiterer Mittel-Erde Storys. Doch bisher ist nicht viel über die Serie bekannt. Bis jetzt . . .

Set-Bild sorgt für Rätselraten

Erst vor kurzem postete der offizielle Twitter- und Instagram-Account der "Der Herr der Ringe" Amazon Prime Serie ein Bild vom Set. Darauf zu sehen: Eine Filmklappe – und der Titel. Doch der ist hinter Tape versteckt, immerhin soll der geheim bleiben! Doch die „Der Herr der Ringe“ Serien-Macher haben wohl nicht mit dem Einfallsreichtum der Fans gerechnet. Denn die haben sofort entdeckt, dass nicht alles verdeckt ist: ein paar Stücke des Titels sind zu sehen.

Der Titel sorgt für Verwirrung

Und die Fans sind schlau! Das Bild wurde durch Photoshop gejagt, aufgehellt, der Kontrast verändert – und Theorien aufgestellt. Auf Twitter, Instagram, Reddit und auf Fan-Boards geht es seitdem hoch her. Und was haben die „Der Herr der Ringe“ Fans nun herausgefunden? Welcher Titel versteckt sich unter dem Tape? Alles sieht nach:

„Lord of the Rings – Project” aus. Eine Enttäuschung für alle, die dachten, der Titel würde mehr über die Serie verraten. Dabei ist es üblich, dass Filmcrews mit Pojekt-Titeln arbeiten – zu hoch wäre die Gefahr, dass einer der Set-Mitarbeiter, von denen es bei solchen Verfilmungen tausende gibt, etwas der Öffentlichkeit verraten könnte.

Wann kommt die „Der Herr der Ringe“ Serie?

Die Serie, die etwa 1.000 Jahre vor den Geschehnissen der bekannten Filme spielen soll, hatte ein ursprüngliches Release Datum für 2021. Doch daraus scheint nichts zu werden, glaubt man Insidern. Erst kürzlich wurde bekannt, dass Schauspieler ausgewechselt wurden und mit ihnen verbundene Szenen wohl neu gedreht werden müsse. Und auch Corona macht der Crew in Neuseeland – einem Land mit den härtesten Corona-Regeln – das Filmen nicht leichter.

