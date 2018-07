Der 3DS XL startet kreativ

Mit dem neuen Nintendo-Handheld kannst Du Deiner Fantasie freien Lauf lassen!

Ab diesem Samstag kannst Du endlich 3D-Spielspaß in XL erleben: Am 28. Juli erscheint das neue Modell des Nintendo 3DS, dessen zwei Displays um gut 90% gegenüber dem Vorgänger gewachsen sind! 199 Euro kostet das gute Stück, das in den drei Farbkombis silber-schwarz, rot-schwarz und blau-schwarz erhältlich ist und mit einer 4GB-Speicherkarte, dafür aber ohne Ladekabel geliefert wird.

Solltest Du mit dem 3DS XL liebäugeln, dann wäre auch der Kauf von zugehöriger Software anzudenken. Pünktlich zum Start des Geräts veröffentlicht Nintendo zwei neue Titel: New Art Academy und Freakyforms Deluxe. Bei beiden handelt es sich allerdings nicht um Spiele im eigentlichen Sinn - Spaß bringen die beiden Kreativ-Module aber trotzdem jede Menge!

New Art Academy

Der Nachfolger des erfolgreichen DS-Titels Art Academy lehrt Dich auf verständliche Weise das Malen und Skizzieren: Dein virtueller Trainer Vince bringt Dir in einem Einführungs- und einem Fortgeschrittenenkurs bei, wie Du mit Leinwand und Farbe, mit Licht und Perspektive arbeitest. Obwohl Du Deine Werke nur auf den Touchscreen pinselst, lernst Du bei New Art Academy jede Menge Nützliches über Malerei. Zudem profitierst von der Beschäftigung auch in der realen Welt, bei der Arbeit mit Bleistift und Radiergummi, Pinsel und Ölfarbe. New Art Academy ist für gut 30 Euro erhältlich.

Freakyforms Deluxe

Freakyforms Deluxe ist ebenfalls kein Spiel, zumindest kein hundertprozentiges. Eine bunte Welt entdecken, mit einer Spielfigur umherwandern, springen und Objekte einsammeln kannst Du hier zwar, allerdings liegt der Schwerpunkt auf der Erschaffung von Kreaturen und Landschaften. In einem einfachen Editor bastelst Du Dir eine Handvoll Wesen - die Formis. Und mit diesen erforschst Du dann Landschaften, die sich ebenfalls gestalten und verändern lassen. Freakyforms Deluxe lebt vor allem von den vielen Objekten und Features, die Du im Lauf der Beschäftigung mit Deinen freakigen Wesen freischalten kannst. Aber auch hier gilt wie bei New Art Academy: Richtig Spaß hat nur, wer auf und mit seinem 3DS kreativ sein will.