Demi Lovato: Disney-Star von klein auf

Demi Lovato startet ihren Weg bei Disney bereits als siebenjähriges Mädchen in der Show „Barney and Friends“. Ihren Durchbruch hat sie mit dem Disney-Film „Camp Rock“ und ist anschließend der Star der Serie „Sonny Munroe“. Der so große Erfolg in so jungem Alter machte der Sängerin sehr zu schaffen. Bereits in ihrer Schulzeit wurde Demi Lovato gemobbt. In ihrer aktuellen YouTube-Dokumentation „Dancing with the Devil“ gesteht Demi, wie es zu ihrer Überdosis kam und wie schlimm es wirklich um sie stand. Sie hatte drei Schlaganfälle und einen Herzinfarkt und wäre daran beinahe gestorben… 😱🙁

Demi Lovato: „Ich habe es Disney High School gennant“

Demi Lovato hatte keine normale Jugend, wie wir sie kennen. In den Jahren, die für einen Menschen so prägend sind, stand die Sängerin im Rampenlicht und verbrachte ihre Jugend an Film- und Seriensets. Im Interview mit Zane Lowe erzählt sie, wie das für sie war. „Ich habe es Disney High School genannt, denn meine einzigen Freunde waren alle auch beim Disney Channel“. Ein Leben außerhalb der Disney-Welt gab es für die Teenager nicht. „Es war komisch. Wir haben uns alle gedatet. Wir haben zusammen abgehangen und wir hatten Streit. Es war wie in der High School, aber unsere war auf einer Plattform mit sozialen Medien, die es noch nie gegeben hatte.“ Demis Leben war von strengen Regeln begleitet, um das Disney-Image zu erhalten. "Wenn ich auf einer Party war, durfte ich nicht mit einem roten Becher gesehen werden, egal was drin war. Auch wenn es nur Cola war, denn der Becher symbolisiert Alkohol.“ Krass! Ein normales Teenager-Leben sieht anders aus. „Kontrolle immer und überall. Kein Ausrutscher darf passieren“, fasst Demi die traumatische Zeit bei Disney zusammen.

