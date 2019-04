David Henrie (21) Woher kennt man ihn? Die meisten werden David Henrie aus "Die Zauberer vom Waverly Place kennen". Er spielte aber auch schon zahlreiche Nebenrollen, wie z.B. in "Navy CIS" und "Grey's Anatomy". Seine Rolle: Justin Russo Justin ist Alex' älterer Bruder. Er ist super gut in der Schule und der vernünftigere von beiden. Er versucht Alex immer vor Schwierigkeiten zu bewahren, dabei wird er oft selbst in ihre Zauberei-Probleme verwickelt.