Elizabeth Gillies (17) Woher kennt man sie? Ihre bisher größte Rolle war Lucy in dem Broadway-Musical "13"! Jetzt spielt sie eine der Hauptrollen in "Victorious". Ihre Rolle: Jade West Jade ist Becks Freundin und immer eifersüchtig, sobald er einem anderem Mädchen hilft. Sie und Tori sind anfangs Feindinnen, freunden sich aber im Laufe der Serie immer mehr an.