Miranda Cosgrove (17) Woher kennt man sie? Richtig berühmt wurde Miranda Cosgrove mit ihrer Fernsehsendung "iCarly". Die junge Schauspielerin war aber auch schon in Nebenrollen in den Kinofilmen "School of Rock" und "Deine, Meine & Unsere" zu sehen. Ihre Rolle: Carly Shay Zu Beginn der Staffel ist Carly erst 13 Jahre alt und betreibt schon ihre eigene Webshow.